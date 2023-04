Morena y PT prenden debate

Un debate de acusaciones y ataques que predominaron entre los candidatos de Morena, Armando Guadiana y del Partido del Trabajo, Ricardo Mejía, con la participación del abanderado de la coalición UDC-Verde, Lenin Pérez y de Manolo Jiménez, postulado por los partidos PRI-PAN-PRD, tuvo lugar en esta ciudad, organizado por el Instituto Electoral de Coahuila (IEC), para dar a conocer a la ciudadanía las propuestas de quienes compiten por la gubernatura.

El desencuentro más marcado se dio entre Guadiana Tijerina y Mejía Berdeja, cuando el morenista acusó a su excompañero de partido de traicionar los principios de la llamada cuarta transformación y de no haber aceptado los resultados de la encuesta interna de Morena, lo que motivó su salida y posterior postulación por el PT.

En respuesta, Mejía le pidió a Guadiana que explicara por qué llegó a estar recluido en el penal de Topo Chico, acusándolo de tener carpetas de investigación por lavado de dinero, de haberse apoderado de un terreno y una planta en complicidad con funcionarios federales en la época de Carlos Salinas de Gortari, incluso de tener nexos con la delincuencia.

Por su parte, el candidato de UDC-Verde, Lenin Pérez Rivera señaló que el candidato de Morena es el verdadero responsable de que "siga gobernando el PRI" y lo acusó de haber trabajado a favor de las campañas de los exgobernadores Humberto y Rubén Moreira, después de que Guadiana lo calificó primero de ser un "palero" del partido tricolor.

Otra parte de los ataques se fueron hacia el abanderado de la coalición de los partidos PRI, PAN y PRD, Manolo Jiménez, a quien Mejía desdijo cuando aseguró que como alcalde de Saltillo su administración fue la más honesta del país, mientras que Guadiana Tijerina lo llamó "el Peña Nieto de los Moreira".

Manolo Jiménez respondió que ambos contrincantes se habían "quedado ciclados en la época del moreirato que ya no existe, no estamos atados al pasado y vamos al futuro pa' delante", con lo que arrancó aplausos y gritos de los asistentes; señaló que como subsecretario, Mejía Berdeja mentía diariamente sobre las condiciones de seguridad del país y que a Guadiana no se le daba la transparencia, mientras que de Lenin Pérez señaló que sus cuentas públicas hablan por sí mismas, a partir de lo cual dijo que a cada ataque respondería únicamente con propuestas.

Los cuatro candidatos respondieron a las preguntas de los moderadores, Sandra Romandía y Javier Solórzano, sobre sus propuestas en temas como finanzas públicas, transparencia y rendición de cuentas, acceso al agua y desarrollo sustentable y educación, niñez y juventud.

En este primer encuentro también hubo rechiflas y gritos del público que interrumpían a los candidatos y por lo que los moderadores exigían silencio y orden a cada momento, una situación que el candidato de UDC-Verde, Lenin Pérez atribuyó a que los candidatos Mejía y Jiménez no respetaron la regla e ingresaron más simpatizantes de los 24 permitidos, por lo que advirtió que no participará en el segundo debate bajo esas condiciones.