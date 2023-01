Montserrat Oliver y Yolanda Andrade visitan Torreón por Carmen Salinas 

La ciudad de Torreón recibió este lunes la visita de dos personalidades muy reconocidas en la televisión nacional, Montserrat Oliver y Yolanda Andrade, invitadas a ser parte de la inauguración de una plaza que llevará, en modo de homenaje, el nombre de la fallecida y muy querida actriz lagunera, Carmen Salinas.

Desde su arribo al evento que tuvo lugar en la colonia La Merced II, asistió también el personaje de Rosa Concha, quienes en conjunto con las conductoras y actrices, recordaron con cariño a “Carmelita”.

“La lealtad, la amistad, la generosidad que de mi parte y de muchas compañeras del medio artístico hay, me siento hoy representando eso, y qué bonito que aquí en su tierra que tanto presumió. Quién mejor que nosotras, de verdad lo digo con orgullo, tan digna de ser de Torreón, porque ir a la capital y hacer una carrera, de verdad se necesita mucha disciplina y amor al arte. Que los jóvenes se inspiren”, expresó Andrade durante su intervención, haciendo además un señalamiento especial a un mural que se pintó en la plaza que ahora lleva el nombre de emblemática torreonense, señaló Yolanda Andrade.

(FOTO: GABRIELA OROPEZA)

Por su parte, Olivier además de compartir que tuvo la fortuna de entrevistar a Carmen Salinas en distintas ocasiones, aprovechó para elogiar la gastronomía local y dijo estar impresionada de no haber estado en la región antes, ya que ella también también es del norte del país.

“La entrevisté muchísimas veces, yo creo que era como toda la gente de Torreón, muy derecha y muy trabajadora. Más que artista, que era una gran artista, era muy trabajadora.

“Me da mucho gusto conocer al fin Torreón, no puede ser que soy de Monterrey y no haya conocido Torreón. Me dieron de desayunar gorditas, y me encantaron. Y unos cochinitos, que eran unas galletas muy buenas”, expresó Montserrat.

Con una placa con su nombre en el centro de la plaza que ahora lleva su nombre y que está ubicada en la calle Manabi, esquina con calle S/N de la colonia La Merced II de la ciudad de Torreón, la administración municipal reconoce la trayectoria que tuvo la lagunera Carmen Salinas, quien murió en diciembre del año 2021.

(FOTO: FERNANDO COMPEÁN)