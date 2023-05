Monreal conmemora Día del Trabajo

Con motivo del Día Internacional del Trabajo, el coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, recordó las luchas del movimiento obrero en México y en otros países.

En un video publicado en redes sociales y grabado en su rancho de Fresnillo, Zacatecas, el legislador saludó a los trabajadores de nuestro país.

"Buen lunes primero de mayo, que recordamos las gestas heroicas de la organización sindical, recordamos a los mártires de Río Blanco, de Cananea, de otros lugares del mundo; por eso un saludo a todos los trabajadores y trabajadoras de México", expresó.

El senador Monreal Ávila explicó que cada Día del Trabajo "normalmente lo dedico en el rancho, el día primero, porque mi padre Felipe Monreal cumplía años, y hoy celebramos misa recordándolo y encomendando su alma".

En su video, en el que se le observa en el campo, en mangas de camisa y con sombrero en mano, indicó que los días primero de mayo los dedica a la familia, aunque en unas horas se reincorporará a sus actividades habituales.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado ofreció una disculpa por no responder las llamadas telefónicas que le han hecho en los últimos días, ya que en el rancho no hay buena conexión de internet.

"Pido una disculpa a quienes me han llamado para entrevista, para las preguntas o para audiencias, pero ya mañana estaré. Aquí en el rancho no hay red, no se conecta bien la red de internet, y por eso la comunicación es muy complicada, pero ya (nos) reincorporamos, trabajaremos y estoy a la disposición de los medios. Siempre lo ha hecho, siempre lo seguiré haciendo. Un saludo y un abrazo, buen día primero de mayo", concluyó el senador en su video.