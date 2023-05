Mónica Naranjo conmueve hasta las lágrimas a Miguel Bosé al cantar Si tú no vuelves

Miguel Bosé vivió un momento muy emotivo durante el concurso "Cover Night", un programa que busca descubrir a los mejores cantantes de covers de España, en el que es juez; fue la cantante Mónica Naranjo quien emocionó al cantante al interpretar de manera épica el tema "Si tú no vuelves", el cual escribió Bosé y dedicó a su padre, el torero Luis Miguel Dominguín.

Bosé se muestra sorprendido cuando inicia la canción, y a lo largo de la interpretación se puede observar que está muy emocionado.

Al término de su interpretación, Bosé se dirige al escenario, donde abraza a Mónica y agradece el gesto, el cual, fue un homenaje que la producción le rindió al intérprete de Morena mía, por lo que Naranjo le agradece lo que ha creado con su talento, palabras que emocionaron mucho a Miguel que no pudo contener el llanto.

"Esto es por todo lo que nos das, por todo lo que nos has dado, y por todo lo que nos tienes preparado para el futuro, una canción tan mágica, un repertorio tan mágico, solo una persona puede lograrlo y recogerlo de las estrellas, si eres buena gente, y tú eres una de las mejores personas que he conocido en mi vida", dijo convencida la cantante mientras tocaba el corazón de Bosé.

Después de que Miguel Bosé perdiera la voz durante ocho años, sin saber el motivo, recientemente reveló a la revista "Hola!" España, que gracias a una cirugía de espalda que le practicaron un médico descubrió la causa de una de las desgracias más grandes de su vida.

Entre los estudios que tuvieron que practicarle por la cirugía, Bosé relató que un médico descubrió que su pérdida de la voz se originaba en un implante dental mal puesto, el cual, con el tiempo, le generó una infección en toda la cara que bajaba hasta los intestinos.

"Me quitaron la muela y al día siguiente la voz me había vuelto. ¡Después de ocho años! Yo ya le pedía a Dios que si no podía cantar no cantaba, pero que me devolviera la voz para que mis hijos supieran cuál era el timbre de la voz de su padre", explicó Bosé a la publicación.

Este 2023, Miguel Bosé regresó a los reflectores para promocionar la serie Bosé, su lado más personal, sin eludir algunas de sus facetas más controvertidas, como sus infidelidades, sus adicciones o su paternidad a través de gestación subrogada.

La ficción aborda y explica en seis capítulos algunos de los eventos más señalados de la vida del artista; es interpretado en su juventud por José Pastor y en su madurez por Iván Sánchez, la serie recorre desde su infancia hasta la puesta en marcha de su gira Papito, en 2008, que coincidió con su decisión de tener hijos.

