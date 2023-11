Mónica Huarte comparte con La Laguna el estreno de la película Señora Influencer

Mónica Huarte no nació en la Comarca Lagunera, pero sabe reconocer que en esta región hay bastante talento, no solo en la actuación, sino en decenas de rubros más.

"Hay muchos actores de La Laguna como Raúl Méndez y José Juan Meraz, hay mucha gente de Torreón que adoro. La Comarca es cuna de actores muy maravillosos", dijo en entrevista con El Siglo de Torreón.

Después de tantas apariciones en el cine, Huarte por fin tiene su protagónico, gracias a Señora Influencer que llegó a los cines de la Comarca Lagunera desde el pasado jueves y que dio pie a que Mónica charlara con "El Defensor de la Comunidad".

"Me siento feliz, emocionada. Es un trabajo, del cual me siento orgullosa y que ha tenido una buena respuesta con los críticos y con la gente que pudo verla antes en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Es una película única y original".

Vía telefónica, Huarte consideró que a la cinta dirigida por Carlos Santos (Chilangolandia) cuenta con todo lo necesario para atraer la atención de la gente.

"Yo estoy segura de que la recomendación de boca en boca será vital. Me he enterado en redes que hay personas que la han visto más de dos veces y eso me llena de una gran satisfacción".

En la trama, la actriz encarna a "Fátima", una mujer de 40 años que de la noche a la mañana se vuelve influencer, lo que genera envidias y buenas vibras de los demás.

"'Fátima' es una mujer que a sus 40 años se mete por primera vez en las redes. Estaba alejada de ellas por un problema de salud mental.

"De repente, descubre este mundo y le parece interesante y por un golpe de suerte, se vuelve viral y con ello una influencer supertop, pero así como vienen las cosas maravillosas, viene todo el 'hate' y la parte tóxica. Ella es frágil y pasará por mucho, tienen que verla en los cines. En verdad que este personaje ha sido el reto más grande de mi vida".

De acuerdo con Huarte, Señora Influencer es una comedia de humor negro que también pondrá a reflexionar a quien la vea.

"Es una sátira. Es una cinta que juega con los géneros porque te atacas de la risa en algunos momentos y en otros se te estruja el corazón o te conmueve hasta las lágrimas.

"No tiene una historia establecida, es una experiencia que te lleva por todos lados, que te estimula emocional e intelectualmente, porque vemos lo que significa tener redes y ahora estamos todos buscando que nos dan likes, sin saber que la validación no está afuera sino en cada uno de nosotros".

La nacida un 28 de agosto en la Ciudad de México expresó que para ella las redes sociales son, "un mal necesario".

"Las redes sociales son un mal necesario. Siempre he preferido tener mi vida privada, privada. Comparto cosas de mi trabajo, pero no estoy las 24 horas del día compartiendo todo lo que hago, hay gente que sí lo hace y lo respeto mucho".

Mónica alabó el trabajo que hizo Carlos Santos, quien se ha caracterizado por hacer una crítica social en sus trabajos.

"Carlos es un genio. Siento que es un director que no solo es atrevido, arriesgado y que se supera a sí mismo, sino que tiene una gran valentía de ir más allá de lo que ha visto y a todos los actores nos ayudó bastante, él sacó lo mejor de mí multiplicado por mil".

Por otro lado, Mónica Huarte comentó que en el teatro se siente como en casa y el cine lo vive como pez en el agua.

La actriz mencionó que tras acabar la promoción del filme se tomará unas merecidas vacaciones con su familia para pasar las fechas decembrinas.

¿De qué trata?

De la noche a la mañana, "Fátima", una mujer en sus cuarenta, se convierte en la influencer más famosa del momento. "Sofi" y "Cami", un par de jóvenes influencers, se intentarán aprovechar de la repentina popularidad de "Fátima" fingiendo ser sus amigas.

En la misma medida que Fátima logra tener seguidores que la aman, atraerá gente que hace comentarios violentos escondidos detrás de una pantalla, sin saber que se burlaron del perfil equivocado.

Mónica Huarte, actriz polifacética y de alto perfil, está de vuelta en la pantalla grande con el papel más entrañable de su carrera en la comedia de humor negro Señora Influencer que ya está en la región.