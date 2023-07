Momento culminante se vive en la Liga de Empleados

Juegos cargados de emociones al definir protagonistas de playoffs en Segunda Fuerza y aportando suspenso al Primer Grupo, entregó la Liga de Beisbol de Empleados y Profesionistas, que se encuentra en el punto culminante de su temporada "Primavera 2023".

Pizarras

Dentro de los juegos que entregó la jornada 19 de Primera Fuerza, penúltima del rol regular, hasta el cierre de las 2 primeras entradas, el Deportivo Hermanos Tapia tenía una cómoda ventaja de 5 carreras y parecía que no habría problema para llevarse cómodamente el triunfo, pero Mundo Frío que siempre ha tenido dificultades para sumar triunfos en el Primer Grupo y nunca ha estado en un playoff, en la tercera entrada anotó una carrera y en la quinta continuó el ataque y con 3 anotaciones se acercó peligrosamente por 5 - 4, aún favorable a los Tapia; mientras que el lanzador de Mundo Frío le puso totalmente candado al ataque de los Tapia y no permitió más daño, en la séptima y última entrada Mundo Frío, con 2 carreras más finiquitaron el resultado mientras que los Tapia en el cierre de esa entrada no pudieron hacer nada y fueron retirados en 3 bateadores, el resultado final fue de 6 a 5, con victoria para el aguerrido Mundo Frío. Elliot Sifuentes Ortiz salió milagrosamente con la victoria, y Rigobersón Nájera Pineda, en infortunado relevo de 3 entradas, probó la amargura del fracaso.

En juego también recortado a 7 entradas por acuerdo de ambos mánagers, con 2 carreras anotadas en el cierre de la cuarta entrada, el Equipo de Mineros Ferrovías venció a Mineros Junior con blanqueada de 3 a 0. Héctor Vaquera Olvera lanzó 5 entradas, ponchó a 2 bateadores, regaló una base por bolas, le pegaron un hit, no le anotaron carreras y se quedó con el triunfo; Jorge Caldera Chang, que lanzó 6 entradas, ponchó a un bateador, golpeó a uno, le sonaron 5 hits, y le anotaron 3 carreras, fue el derrotado.

Segunda fuerza

En el Segundo Grupo se disputó la vigésima y última jornada, por lo que ya se entregaron a los protagonistas de playoffs. Manuel Herrera y Los Cháirez cayeron ante Broncos Ramírez y Llamas con score de 11 carreras a 9, pero aun así lograron entrar a los playoffs como sexto calificado. José Guadalupe Robles Gaytán lanzó relevo de 6 innings y 2 tercios, dio una base por bolas, ponchó a un bateador, le conectaron 9 hits, le anotaron 3 carreras y salió con los brazos en alto; Randy Pedraza Ramírez, que lanzó 3 entradas, ponchó a 3 bateadores, dio 2 bases por bolas, le dieron 4 hits, le anotaron 2 carreras que hicieron la diferencia, perdió el duelo.

El equipo Cerveceros de San Miguel venció a Caterpillar con score de 8 carreras a 3, pero se quedó en la orilla del camino y no entraron a playoffs. Israel Valero Juárez, en relevo de 2 entradas, 2 bases por bolas, no hits y no carreras, se llevó la victoria.

Así, quedaron definidos los duelos de playoffs de Segunda Fuerza, los cuales se disputarán el próximo domingo, mientras que en Primera se jugará la última jornada.