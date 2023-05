Molesta a Julio Preciado que Ramón Ayala y Alicia Villarreal sean teloneros de Peso Pluma en festival

Hace unos días se dio a conocer el nacimiento de un nuevo festival musical en la CDMX, esta vez enfocado en el regional mexicano, un género que ha ido cobrando gran importancia mundial en los últimos tiempos.

Para su primera edición, el Festival Arre, anunció como sus talentos más fuertes a dos de los exponentes más fuertes de los corridos tumbados: Peso Pluma y Natanael Cano, y aunque esto despertó la euforia entre los fans, para otros, como Julio Preciado, el cartel fue una fuerte decepción y no precisamente por los artistas que lo conforman; sino porque los organizadores, aseguró, decidieron privilegiar la popularidad antes del talento y la trayectoria.

Pero Preciado no sólo se dijo en desacuerdo, sino que arremetió en contra del evento y calificó como una completa "falta de respeto" que nombres como el de Ramón Ayala, Los Huracanes del Norte y la misma Alicia Villarreal figuren como telonero de personas que apenas están empezando en la industria": "A mí se me hace una falta de respeto ver donde colocan a un Ramón Ayala, a un Alicia Villareal. ¿Cómo crees que van a ir a abrirle a estos muchachitos?", dijo en entrevista para el programa "Sale el Sol".

Y es que, si bien el llamado "Gigante de la banda" se ha mostrado en contra de este estilo musical en reiteradas ocasiones, ahora también expresó su molestia de que "los artistas de moda", como los llamó, se encuentren muy por encima de la tradición y las carreras de otros que ya son toda una autoridad en el mundo de la música. "¿Cómo crees que Ramón Ayala o la misma Edith Márquez, que llenan ellos solos palenques, van a ir a abrirles a un artista nada más porque está de moda?", agregó.

Asimismo, mandó un fuerte mensaje a sus colegas, pidiéndoles que no se menosprecien ellos mismos y tomen en cuenta el lugar que les están dando en este y cualquier otro evento, antes de aceptar unirse a él: "Hay que tener dignidad al momento de aceptar un compromiso y ver el lugar donde te están colocando en la cartelera. A mí no me invitaron, y si me hubieran invitado y dicho en qué condiciones era, no iba a aceptar”.

¿Cuándo y dónde se llevará a cabo el Festival Arre?

Fue el pasado 27 de mayo cuando se dio a conocer el inicio del Festival Arre, que en su cartelera incluirá a artistas como: Los Cadetes de Linares, Caballo Dorado, El Coyote, Edwin Luna y la Trakalosa de Monterrey, Aroma. Kumbia Kings, Camila Fernández y Majo Aguilar.

Como cualquier otro evento similar, Arre tendrá dos días de actividades, los próximos 9 y 10 de septiembre; sin embargo, la preventa de boletos iniciará este 30 y 31 de mayo en punto de las 14:00 horas, pero será únicamente ara clientes HSBC.

El lugar destinado para este festival es el ya conocido Autódromo Hermano Rodríguez, escenario que también es casa de otros como el Vive Latino, el Corona Capital o el EDC.

Sobre los precios de las entradas, de acuerdo con las redes oficiales del festival se dividirán por categorías y fases, mientras que los accesos generales se encuentran entre los mil 680 en su etapa más temprana y los 2mil 80 para la fase 3, los boletos denominados como VIP alcanzan los 3mil 528 hasta los 5 mil pesos para la última etapa de venta.