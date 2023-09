Mitos de algunos de los reality shows más famosos en México

El término "reality show" traducido al español significa "telerrealidad", y el país vecino, Estados Unidos, los vio nacer con programas con ese estilo como Candid Camera con una cámara escondida como protagonista.

Resaltan otros nombres como An American Family.

El valor diferencial de éstos, antes y ahora es mostrar la realidad a través de la pantalla, sin seguir un guion prestablecido, además de complementarse con la sección de "confesionarios", exponiendo el punto de vista de los participantes.

Sus enfoques han sido diversos y ponen a prueba a más de uno en baile, canto, cocina y condición física, por mencionar algunos. México no ha sido la excepción en cuanto a su generación o adaptación. MasterChef es un ejemplo de ello, donde los participantes se enfrentan a diferentes retos gastronómicos, buscando destacar y siendo evaluados por los jueces.

Si de emprendimiento se trata la respuesta es Shark Tank, donde las personas tienen la oportunidad de mostrar sus proyectos a varios empresarios buscando su apoyo tanto en inversión como en conocimiento en el mundo de los negocios.

Y uno de los más recientes fenómenos de la televisión abierta mexicana es La Casa de los Famosos, en la cual varios famosos convivieron las 24 horas enfrentándose al desafío de estar alejados de su vida al exterior, su familia, amigos, y sometiéndose a diferentes pruebas para llegar hasta la final.

Además de ser de los más reconocidos, estos programas tienen otro común denominador y es Kirén Miret, una mujer con gran experiencia en medios como la televisión y la radio, y quien también es productora ejecutiva de estos proyectos de la mano de la empresa Endemol (por La Casa de los Famosos México y MasterChef México) y de Sony (por Shark Tank México y Shark Tank Colombia).

En retrospectiva, a finales de los 90's y principios de los 2000 el concepto de reality show fue perfeccionado, exactamente en 1999 por John de Mol con Big Brother, programa que Kirén considera la "madre de todos los demás".

Este tipo de contenido ha mantenido al público cautivo y a la expectativa de quién será el ganador.

En la actualidad, las redes sociales son utilizadas para generar debates entorno a ello. Abundan memes, teorías, y comentarios.

De lo que se manifiesta entorno a sus producciones, Kirén Miret dijo en una entrevista exclusiva para El Siglo de Torreón que "lo que se dice con mucha frecuencia, no sólo en mis producciones sino de todos los realities es que la producción tiene a un favorito y a un ganador, o que los tiburones no invierten y que eso no sucede, y que en MasterChef les damos las recetas, nada de eso es cierto y eso es muy chistoso pero el público no está obligado a saberlo".

La realidad de estos mitos es que en:

MasterChef: "los retos son sorpresa, ellos no saben qué van a cocinar, tienen ciertas habilidades y adquieren otras habilidades estando en el programa".

Shark Tank: "los tiburones sí invierten su dinero, no conocen el proyecto de antemano, hay muchos 'deals' que se cierran, muchos otros que no se cierran como en la vida porque el negocio se cae".

La Casa de los Famosos: "la producción no entra a la casa, no les damos información, no les damos material, no nos ven, no conviven con nosotros, no les damos indicaciones, todo eso no pasa".

"El hecho de que se hable tanto de estos temas es que la gente se involucra y la gente quiere ser parte del programa y eso me encanta".

Concluyó diciendo que al menos las producciones que ella hace se dan tal cual como aparecen en televisión.