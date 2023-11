Misión: rescatar torneo

os Guerreros buscan la liguilla en el Apertura 2023. Esta noche en el Corona, reciben a los Cañoneros del Mazatlán FC, dentro del novedoso Play-In de la Liga MX, que otorga dos boletos para la fiesta grande.

En caso de derrotar a los sinaloenses, Santos Laguna visitará el próximo domingo al perdedor del encuentro entre el Atlético de San Luis y el León, a disputarse en primer turno en el Estadio Alfonso Lastras de la capital potosina.

El duelo entre albiverdes y morados, comenzará en punto de las 21:10 horas y será dirigido por el "Cantante" Fernando Guerrero Ramírez, auxiliado en las bandas por Michel Alejandro Morales Morales y Marco Antonio Bisguerra Mendiola. Como cuarto árbitro fungirá Oscar Macías Romo.

De acuerdo al reglamento de competencia, los equipos ganadores en los partidos de Play-In serán aquellos anoten el mayor número de goles durante el partido. De existir empate en el número de goles, se procederá a lanzar tiros penales, hasta que resulte un vencedor.

A pesar de que el clima ayer en la Comarca fue lluvioso y frío con sensación térmica por debajo de lo que marcaba el mercurio, para este jueves, el cielo estará despejado con algunas nubes y a la hora del encuentro, con un pronóstico de 12 grados centígrados, ideal para que los protagonistas desplieguen un gran esfuerzo.

ANTECEDENTES

Solamente tres partidos registran estos equipos en el Corona del Territorio Santos Modelo (TSM), con triunfos para los verdiblancos en todos, sin que los mazatlecos, hayan podido siquiera marcar un gol a su favor.

En la última jornada del Guardianes 2020, los Guerreros golearon 4-0, mientras que en el Apertura 2021, se impusieron por la mínima diferencia. Hace un año, en el Apertura 2022, golearon también 3-0.

Durante la temporada regular, se enfrentaron en la Perla del Pacífico, en la fecha 15, con triunfo para los anfitriones 3-1 con goles de los paraguayos Luis Amarilla y Josué Colmán, así como el zaguero argentino Facundo Almada, mientras que por los albiverdes, el colombiano Harold Preciado, flamante campeón de goleo individual de la competencia, con 11 tantos.

Los Cañoneros, son el equipo 21 al que Santos Laguna enfrenta en liguilla, repechaje o Play In. De los que ya no figuran en el máximo circuito, sobresalen Toros Neza, Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), Monarcas Morelia, Atlante y Jaguares de Chiapas.

Desde el Guardianes 2020, cuando se implementó el partido único de repechaje, que ahora se modificó con el Play-In, los laguneros apenas perdieron una eliminatoria. Fue precisamente en este torneo, cuando fueron goleados en el Corona 3-0 por los Tuzos del Pachuca.

En el Guardianes 2021, eliminaron en casa con una escandalosa goleada de 5-0 a los Gallos Blancos del Querétaro, para luego en el Apertura 2021, derrotar también en Torreón, 2-0 al Atlético de San Luis.

Ya con Pablo Repetto en el banquillo, los verdiblancos empataron de manera dramática en la Bella Airosa 4-4 al entonces campeón Pachuca, para vencerlos en los lanzamientos penales, con gran actuación del arquero Gibrán Lajud.

Para los Cañoneros, será su segunda participación en la instancia previa a la liguilla. En el Clausura 2022, visitaron en la Angelópolis al Puebla, con quienes igualaron 2-2, pero la Franja avanzó al imponerse 3-1 desde el manchón penal.

LISTOS

Durante el transcurso del miércoles, reportaron al TSM el zaguero ecuatoriano Félix Torres y el mediocampista peruano Pedro Aquino, quienes el martes, vieron acción con sus respectivas selecciones en las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial del 2026.

A pesar que Torres Caicedo jugó los 90 minutos en el triunfo en Quito por la mínima diferencia sobre Chile y el volante andino en el empate 1-1 ante Venezuela en Lima, están en condiciones de ver actividad. Ambos realizaron por la tarde y bajo la lluvia, ejercicios regenerativos.

En lo que respecta al Mazatlán FC, llegó ayer en vuelo chárter. El lagunero Sergio Flores Reyes, recibió la visita de su familia en el hotel de concentración, al mismo tiempo que la directiva anunciaba la renovación del contrato de su capitán, el volante ecuatoriano Jefferson Intriago.

Reacciones

El zaguero argentino de los Cañoneros, Facundo Almada, habló ayer en el arribo del equipo a la Comarca, acerca de jugar en un estadio, que todo indica no se llenará y está en duda, si tendrá una buena asistencia de espectadores.

"Para el equipo local es un plus tener un estadio lleno y muchísima gente que te esté alentando, el otro equipo siente la presión, pero si no está lleno, se siente un poco también" y habló del fenómeno que sucede en el Kraken, a diferencia del Corona "No me ha tocado estar con el estadio vacío, porque Mazatlán está llenando los estadios y eso es un reflejo de lo que brinda el equipo de adentro hacia afuera".

Agregó que los Guerreros cuentan con jugadores con mucha jerarquía tanto en defensa como en ofensiva, por lo que deberán poner especial énfasis en dichos elementos, para poder sortear la eliminatoria.

"Sabemos que tienen al campeón goleador, también a uno de los mejores jugadores del torneo (Juan) Brunetta, pero nosotros ya tomamos las medidas adecuadas para intentar hacerles el trabajo más complicado a ellos" indicó.

Y es que recordó el duelo de hace tres semanas en la Perla del Pacífico "nos salió muy bien en Mazatlán, así que trataremos de plantear lo mismo aquí y en cuanto a la defensa, son circunstancias porque también nosotros hemos sufrido mucho, pero con trabajo se puede mejorar".

En cuanto al paraguayo Josué Colmán, expresó que vienen de hacer un gran torneo en la campaña regular, pero no se conforman con eso, por lo que buscan trascender, para jugar el domingo y luego disputar la liguilla.

"La verdad que nos preparamos cada semana para competir al máximo y lo mismo que este partido, estamos muy confiados y queremos seguir haciendo historia dejar en alto el nombre del equipo" sentenció.

Destacó que todos los partidos son importantes y cada uno tiene su grado de dificultad "Sabemos que hay que ganar para pasar, si no se acaba el torneo, pero estamos tranquilos ya que nos preparamos muy bien para afrontar este juego, ver el equipo que se está comportando muy bien y estamos confiados en hacer un gran partido".