Mira lo que dijo Timothée Chalamet de las acusaciones de canibalismo contra Armie Hammer

Timothée Chalamet es uno de los actores promesa más destacados en Hollywood, principalmente alcanzó la fama tras actuar en la película Call Me By Your Name, en donde actúa junto al polémico Armie Hammer.

Hammer tuvo que desaparecer prácticamente del mapa tras las acusaciones que surgieron en su contra de abuso y canibalismo en el 2021, en medio de lo que parecía una prometedora carrera actoral, el galán de Hollywood tuvo que aislarse del mundo y huir a las islas Caimán.

En medio de las denuncias salió a la luz un supuesto mensaje en el que el actor decía: "Soy 100% caníbal. Quiero comerte".

Más tarde, Timothée volvió a trabajar con el director de Call Me By Your Name, en la cinta Bones and All, en donde el tema central era el canibalismo. Al respecto, Chalamet señaló que no había manera de saber que surgirían las acusaciones mientras desarrollaban la cinta.

En declaraciones retomadas por el sitio Just Jared, Timothéé dice que: "Quiero decir, ¿cuáles eras las posibilidades de que estuviéramos desarrollando esto? Me hizo sentir como: ahora realmente tengo hacer esto. Porque esto en realidad está basado en un libro".

La fuente señala que el actor fue cuestionado sobre cómo se sentía tras las declaraciones en contra de su excompañero, a lo que dijo:

"No lo sé. Estas cosas terminan siendo objeto de 'clickbait' tan intenso. Desorientado, es una buena palabra, dijo el actor.

Timothée está por estrenar la película Wonka, la cual se centra en los años de juventud del emblemático personaje de Charlie y la fábrica de chocolate.