Mira como se ven en la actualidad los protagonistas de Austin & Ally

La serie Austin & Ally fue uno de los proyectos más populares de la cadena Disney Channel, el programa de televisión se transmitió desde el 2011 al 2016, contando con un total de cuatro temporadas.

Han pasado varios años desde su final, su elenco principal ya dejó la adolescencia y han seguido trabajando con sus proyectos profesionales por separado.

En el caso de sus dos protagonistas, Ross Lynch y Laura Marano son quienes han estado más activos, tanto en la música, como la actuación. Mientras que Raini Rodriguez ha estado haciendo trabajo de doblaje para series de animación. Por el lado de Calum Worthy, ha actuado en diferentes series y películas.

Hace algunos días tuvieron un reencuentro, del cual compartieron una fotografía para sus fans en sus redes sociales.

ROSS LYNCH

El actor y cantante ahora tiene 27 años de edad (29 de diciembre de 1995), desde que terminó la serie, ha estado realizando varios proyectos en cine, streaming y la música. Entre sus proyectos destacados están protagonizar Chilling Adventures of Sabrina de Netflix, así como la cinta My Friend Dahmer. En cuanto a la música, ha estado ocupado con su proyecto The Driver Era, grupo formado por Ross y Rocky Lynch, este surge tras ser el vocalista de su anterior banda, R5.

LAURA MARANO

En el caso de Laura Marano (29 de noviembre de 1995), también se ha dedicado a su música y ha protagonizado algunas cintas de comedia romántica. Entre sus películas destacadas están: The Perfect Date, A Cinderella Story: Christmas Wish y The Royal Treatment. Respecto a su música, en total, ha lanzado tres EP's: Me, You y Us.

RAINI RODRIGUEZ

Raini Rodriguez, ya tiene 29 años, nació en julio de 1993. Tras despedirse de Disney, ha estado poco activa; sin embargo, se dedica a prestar su voz a personajes animados en series como: Jurassic World Camp Cretaceous, A Tale Dark & Grimm y el reboot de Rugrats. Aunque también ha participado en los realities, Bunk'd y The Substitute.

CALUM WORTHY

Calum Worthy es el mayor del elenco, actualmente tiene 32 años (28 de enero de 1991), tras salir de Disney, ha estado muy activo grabando películas y series de televisión de éxito como The Act, Utopia y Pieces of Her.