Mira como lucían las 9 integrantes del grupo de Kpop Twice antes de la fama

La girlband Twice es una de las más reconocidas del Kpop, sus canciones han logrado conquistar al mundo entero. El grupo debutó en el 2015 y desde entonces sus integrantes han cambiado mucho su apariencia.

La agrupación está conformada por Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung y Tzuyu.

Todas las integrantes han crecido ante los ojos de sus fans, pues los grupos de Kpop suelen debutar a sus estrellas siendo muy jóvenes.

Ya han pasado varios años desde que hicieron su debut, por lo que su apariencia física ha cambiado con los años.

Pero el cambio no solo ha sido físico, sino también en su estilo musical, no cabe duda que han evolucionado bastante desde que alcanzaron la fama con el tema Cheer Up en 2016, canción que se ubicó como la más popular del año, además, hay que destacar que obtuvo un premio como Canción del Año.

Y es que el grupo no solo es amado en Corea del Sur, en junio de 2017 hicieron su debut en Japón a través del sello Warner Music Japan, con el que lanzaron un álbum recopilatorio de sus temas más conocidos en Corea, pero en versión idioma japonés. El resultado fue de éxito, y es que fue el álbum más vendido por un grupo Kpop en Japón.

Cada día crecen sus fans, han llegado a conquistar el mercado estadounidense, además de México, país que visitaron en el 2019.

Sus redes sociales cuentan con millones de seguidores, tan solo en Instagram acumulan más de 27 millones de fans.

Entre los temas más conocidos de Twice se encuentran los hits What is Love, Fancy, The Feels y Cry For Me.

Su último trabajo musical es el EP Ready To Be, del que se desprenden los temas Set Me Free y Moonlight Sunrise. Tan sol los pedidos anticipados del álbum acumulaban los 1.7 millones de copias vendidas.

Cabe señalar que Twice es uno de los grupos que rumora vendrán a México a ofrecer conciertos, aun sin una fecha confirmada.

Hace algunas semanas Twice confirmó la segunda parte de su gira mundial, Ready To Be, con fechas en Europa y Asia.

Con información de El Universal.