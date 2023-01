Miley Cyrus utiliza canción de Bruno Mars para mandar indirecta a Liam Hemsworth

Será este 13 de enero cuando Miley Cyrus sorprenda al público al lanzar su nueva canción titulada Flowers, la cual, según usuarios y fanáticos, serán una clara referencia a su antigua relación con Liam Hemsworth.

Y es que, además de lanzar este sencillo en el día de cumpleaños del actor, a través de los adelantos de la letra que la misma cantante ha mostrado en sus redes sociales, se han podido ver fuertes referencias a la canción When i was your man de Bruno Mars, una de las rolas favoritas de su ex pareja.

“En 2013 Liam había comentado que su canción favorita era When i was your man de Bruno Mars. Hoy en 2023 se ha revelado parte de la letra de Flowers de Miley Cyrus”.

“Y es como si ella le respondiera a todo lo que dice la canción de Bruno. Hablando de que ella misma puede comprarse flores, ella misma puede havlarse por horas y ella misma puede sostener su mano”, argumentó el portal Top Music Universe.

Además de que en otro video, compartido por la californiana, se puede ver a Miley desde la bañera, mientras que de fondo se escucha el coro de uno de los éxitos de Bruno Mars.

"I hope he buys you flowers. I hope he holds your hand. Give you all his hours. When he has the chance. Take you to every party. 'Cause I remember how much you loved to dance. Do all the things I should have done When I was your man".

Cabe destacar que uno de los compositores que participaron en la canción de Bruno Mars, también ha trabajado con Miley Cyrus en otras producciones, por lo que es posible que en esta ocasión también hayan colaborado nuevamente.