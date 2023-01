Miley Cyrus estrena su nuevo tema Flowers, ¿una indirecta para Liam Hemsworth?

Las cantantes cada día se toman mayor libertad para expresar su vida personal a través de la música. Estrellas como Taylor Swift, Selena Gomez y más reciente Shakira, han revelado en sus letras lo que vivieron en relaciones sentimentales del pasado. Este jueves Miley Cyrus sigue sus pasos con su canción Flowers, con la que inicia una nueva era musical tras el éxito que vivió con Plastic Hearts.

En redes sociales se ha hecho mucho ruido respecto a esta nueva canción de la exestrella Disney Channel, ya que se estrena un día antes del cumpleaños de su exesposo, el actor Liam Hemsworth, quien este viernes 13 de enero estará llegando a los 33 años de edad.

No es la primera vez que Miley dedica un tema al actor de Los Juegos del Hambre, anteriormente lo hizo en otras canciones, y aunque lo había hecho con piezas románticas como Malibu, en el 2017; han sido más las que ha escrito para el actor tras su divorcio en el 2019, entre ellas: Midnight Sky, Slide Away y Angels Like You. Cabe señalar que en el 2013 Miley y Liam tuvieron una primera ruptura sentimental, de la que salió el tema Wrecking Ball.

En Flowers Miley habla del amor propio, en donde reflexiona sobre lo que pasó con su relación, pero celebra que ya no necesita de ese hombre, aunque ella no quería irse, ahora ella se necesita solo a sí misma.

