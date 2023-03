Los fans de Miley Cyrus ya pueden celebrar una nueva etapa de su ídolo. La hija del músico country Billy Ray Cyrus ya dio a conocer al mundo su nuevo álbum y el octavo de su carrera: Endless Summer Vacation. No solo lanzó la totalidad de las piezas musicales que lo componen, sino además un videoclip.

El nuevo material audiovisual de la exesposa del actor Liam Hemsworth se llama River y la tiene a ella de protagonista, bailando sobre una especie de tarima con luces tenues, donde al final el agua invade toda la escena. Mientras los fans elogian la nueva etapa de quien fue la exitosa Hannah Montana, muchos han elogiado su figura y sus piernas esbeltas, producto del llamativo look que eligió.

Para promocionar este último videoclip de su nuevo álbum, Miley vino anticipando a través de sus redes sociales cuál fue el look protagonista del material. Así fue como sus seguidores pudieron ver pequeños segmentos, en donde a la artista se la vio luciendo un minivestido negro.

Si bien la estética del trabajo fue realizada en blanco y negro, en una de las publicaciones de la compositora, se la puede ver a color, pero en un juego de luces y sombras. Sobre una tarima luminosa, Cyrus sale recostada casi boca abajo, con sus manos apoyadas sobre el suelo, luciendo su cabello suelto con ondas.

El minivestido negro que lució la intérprete de The Climb es una prenda básica que se utiliza para looks elegantes de noche o de día, y además se puede combinar con todo tipo de accesorios o calzado. En este caso, la actriz ha elegido un modelo con cuello halter, una tendencia que no para de crecer en los outfits de las celebrities.

Miley Cyrus conquista las redes con Endless Summer Vacation y el video de River