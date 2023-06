Miles Morales tendrá live-action y Spider-Woman está en camino; Spider-Man 4 con Tom Holland y Zendaya sucederá

Grandes revelaciones salieron a la luz sobre el futuro en el cine de Spider-Man a un día del estreno de Spider-Man: Across the Spider-Verse. Los productores detrás de esta trilogía animada ya tienen los ojos puestos en la tercera entrega que llegará a las salas de cine el próximo año; sin embargo, ese no es el único proyecto en camino del héroe arácnido.

Un reporte de Variety señala que Amy Pacal, la productora detrás, dijo que Sony está trabajando en una película sobre Spider-Woman y un live-action de Miles Morales; sin mayores detalles revelados.

"Lo verán todo", cita la fuente, las palabras de Amy Pascal.

Según dijo el productor Avi Arad, los cinéfilos verán una película sobre Spider-Woman "más pronto de lo que esperan". Aunque señaló que no puede revelar mucho, es un hecho que está sucediendo el ´proyecto.

Por otro lado, Amy Pascal agregó que una cuarta película del Spider-Man de Tom Holland junto a Zendaya de coprotagonista sucederá; sin embargo, la historia no ha podido avanzar debido a la huelga de guionistas en Hollywood.

"Estamos en proceso, pero ocurre la huelga de escritores, nadie está trabajando durante la huelga", dijo Pascal.