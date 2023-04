Miky Woodz lanza su nuevo álbum OG City con temas callejeros 'menos hardcore'

El rapero puertorriqueño Miky Woodz presenta este viernes su nuevo álbum, OG City, el que, según dijo en una entrevista con EFE, contiene temas callejeros "menos 'hardcore' (extremo)" a otros antiguos suyos, con el fin de "llegar a todo tipo de público".

Y es que según explicó Miguel Ángel Rodríguez Rivera, nombre de pila de Miky Woodz, decidió hacer este cuarto disco de estudio y el primero bajo el sello Rimas Music menos "hardcore" por su madurez como persona y artista para alcanzar a todo público "sin perder la esencia ni 'flow' (estilo)".

"Uno no es 'chamaquito' (jovencito) para toda la vida", afirmó Woodz, quien se dio a conocer descargando videos improvisando canciones en la página web Freestyle Mania, donde también otros artistas urbanos arrancaron sus carreras.

El disco OG City, cuyo prefijo OG significa Original Gangster, cuenta con 16 temas de Woodz, entre ellos, uno al ritmo del reguetón junto al dúo de Jowell y Randy en No traje naki, y otros en trap, rap y de corte callejero o "malianteo".

Woodz también contó en la producción con las colaboraciones de J Balvin en Aleluya, Juhn en Su lista y Manuel Turizo en Vale la pena.

Las canciones de corte callejero son con las que a Woodz se la ha conocido a través de su carrera.

SE ALEJA UN POCO DE LOS CORTES CALLEJEROS

Sin embargo, para esta nueva producción, quiso alejarse un poco de las mismas para llegar a todo tipo de público con un mensaje más claro.

"En lo comercial, siempre tratando las canciones comerciales para que la gente las baile, siempre tratando de llegar a todo tipo de público y complacer a todos", recalcó.

"Es un mensaje realista de la calle, pero de una persona con respeto. Yo soy una persona que me sé comportar, y en este disco hay de todo un poco, unos en el 'malianteo' y otros en lo comercial. La meta es llegar a todo tipo de público, con un mensaje claro", enfatizó.

Woodz, igualmente, resalta en el tema OG City, el último del disco, ese mensaje real de la calle al mencionar que existen "tres códigos" que lo representan: "No capeamos feca", "No somos más que nadie, pero nadie más que nosotros" y que "El respeto por encima del dinero".

LAS IDEAS NOVELES FORJARON A WOODZ

Estos mensajes también son parte de esas ideas noveles que muchos artistas de la camada que incluye a Bad Bunny, Rauw Alejandro, Jhayco, Eladio Carrión, Darell, Rafa Pabón, entre otros, los han llevado a crear su propio estilo y lograr éxito.

"La clave ha sido no ser igual a nadie, buscar un propio estilo", aseguró Woodz, conocido físicamente por su voluptuosa barba natural roja.

"A algunos les toma tiempo encontrarse. A mí, gracias a Dios, no fue así. Solo estuve cantando dos o tres años antes de que me conocieran en la calle. Siempre ha sido mi meta ser yo y no aparentar, de no fingir quien soy y aportando 100 % a mi talento", explicó.

Descargando sus videos improvisando en la página web Freestyle Mania en sus turnos de descanso del trabajo o en su casa fue que Woodz fue descubierto por sus seguidores hasta que finalmente su carrera ascendió y se dedicó plenamente a la música.

"Soy una persona realista y sé para las cosas que tengo talento y para las que no. Para las que sí, pues independientemente de lo que me digan, voy pa' encima con eso. Fui encontrándome, 'comiéndome' el estudio", apuntó Woodz, quien sueña con colaborar con Drake y Tego Calderón.