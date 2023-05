Mikel Arriola revela que la Liga MX liderará la venta de Santos Laguna y otros 3 equipos

El presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, reveló que se está trabajando en ponerle fin a la multipropiedad y “en la bolsa hay cuatro equipos”, entre ellos Santos Laguna.

En entrevista con José Cárdenas en Radio Fórmula este martes, Arriola fue cuestionado sobre los temas que se tocaron en la reciente Asamblea de dueños de la Liga MX, como el qué pasará con la multipropiedad y cuál es la reforma que se han planteado, destacando la "hermandad" que existe entre Pachuca y León; Santos y Atlas, y también entre Xolos de Tijuana y Querétaro.

Arriola, detalló que los propietarios de estos clubes, como Grupo Orlegi y Grupo Pachuca, han acordado que la liga lidere un proceso de invitación a nuevos inversionistas.

“A partir de la semana pasada ya empezó un proceso para que tengamos una venta a partir de evaluaciones reales de mercado de equipos y en esa bolsa hay cuatro equipos: Mazatlán, Atlas, Santos y Querétaro. Vamos a empezar ahí y con eso estaríamos resolviendo este tema de que un solo dueño tenga dos equipos porque así lo hizo un poco el mercado, el esfuerzo que hizo ese dueño de tener dos equipos se tiene que recompensar con la venta de uno en las mejores condiciones, haríamos mal en tratar de castigar en un proceso económico donde no llegaríamos a premiar esa inversión”, dijo este martes Mikel Arriola durante una entrevista en Radio Fórmula.

Sobre si el equipo puede ser heredado a los hijos de los dueños, Mikel Arriola espera que no sea así, pero cree que los incentivos están en que los dueños que hicieron un esfuerzo doble tengan una salida para recompensar su esfuerzo del pasado.

DANTE ELIZALDE SOBRE VENTA

Recordamos que, a principios de mes de abril del presente año, Dante Elizalde, presidente de Santos, convocó a los medios de comunicación para desmentir la venta del equipo, argumentando que se está trabajando en una serie de proyectos nacidos aquí y para muchas latitudes, por lo que se asentaban bases sólidas para muchos años adelante.

"Santos Laguna es a largo plazo, para la perpetuidad, algo sólido. No ha llegado ninguna oferta, el club no está en venta. Es falso, lo descarto. Santos Laguna estará en Orlegi por mucho tiempo, es lo que me corresponde decir. Recién se hizo una inversión importante, más de 100 millones de dólares, con inversión de jugadores, con más de 600 personas en oficina".