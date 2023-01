Mikayla Demaite, la jugadora de hockey que abandonó el deporte para vender en OnlyFans

La carrera deportiva de la canadiense Mikayla Demaite terminó de manera abrupta con la llegada de la pandemia de Covid-19, una situación que ante la cancelación de toda actividad deportiva la llevó al retiro.

La portera de los Bluewater Hawks en la Liga Provincial de Hockey Femenino, dijo adiós al deporte con 22 años de edad, una situación que compartió en sus redes sociales.

"Es hora de decir adiós al hockey sobre hielo. Es hora de pasar la página y pasar al siguiente capítulo de mi vida, por primera vez no será mi foco número uno. Estoy ilusionada con el futuro porque todo lo que me has enseñado me permitirá triunfar", escribió la exdeportista.

De inmediato tras poner fin a su carrera deportiva, Mikayla Demaiter abrió un perfil dentro de una plataforma para adultos, misma que con el paso de los meses se ha convertido en uno de los más importantes con más de 1.6 millones de seguidores.

La importante cantidad de seguidores ha provocado que sus ganancias sean millonarias, volviéndose una de las exdeportistas con mejores números dentro del nuevo modo de trabajo, mismo al que más figuras del deporte se han sumado en los últimos años.