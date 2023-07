Miituo, el seguro de coche más flexible de México

Una de las empresas de seguros más populares de México, por todas las ventajas y versatilidad que ofrece, es Miituo. Conocida por su opción de seguro de coche flexible, que se basa en la cantidad de kilómetros que se manejan; descubre cómo acceder a ella.

Cuando se va a contratar un seguro para el coche se revisan todas las opciones disponibles, para ver cuál conviene más a las necesidades que se tengan, al presupuesto disponible e, incluso, al tiempo de uso que se le dé al vehículo.

En tal contexto, una de las mejores ofertas que se puede encontrar en el mercado mexicano es el plan de seguro por kilometro miituo, que consiste en que el pago de este seguro depende de la cantidad de kilómetros recorridos por el vehículo asegurado; es decir, mientras menos lo uses, menos pagarás en seguro.

Esta es una modalidad muy ventajosa, toda vez que si eres de los que apenas usas tu vehículo para ir y venir al trabajo y no haces largos viajes con él tendrás cuotas de pago muy mínimas. Incluso, si llegases a salir de viaje y tu vehículo queda aparcado, al no usarlo y registrar 0 kilómetros recorridos, entonces no pagarás nada.

¿Cómo contratar el plan de seguro por kilómetro recorrido?

Para acceder a esta innovadora póliza para coches de Miituo solo debes acceder a su plataforma web, cotizar seguros de autos para obtener la tarifa por kilómetro recorrido y contratar el correspondiente servicio.

Seguidamente hay que descargar la app de Miituo, enviar a través de ella fotos trasera, delantera y de los costados del coche. También se debe enviar una foto del odómetro para establecer el kilometraje de inicio.

El plan cuenta con coberturas muy ventajosas para que puedas atender cualquier contingencia en la que se pueda encontrar involucrado tu vehículo, entre las que resaltan robo total, RC por daños a terceros, gastos médicos para ocupantes, defensa legal, servicios de asistencia y auxilio vial, entre otros.

Para pagar seguro de auto por mensual solo debes enviar a través de la app una nueva foto del odómetro para que la agencia haga el cargo correspondiente. El proceso es muy fácil, todo se ejecuta de forma online.

La ventaja de este seguro es que no tienes la obligación de contratar forzosamente el seguro por todo el año, como sí sucede con otras modalidades de pólizas de otras compañías que existen en México. En vez de pagar cuotas mensuales costosas durante todo el año, solo se paga por mes, según el kilometraje recorrido.

¿Cuánto se paga mensual?

Los precios del seguro de auto o cuanto cuesta un seguro de auto en este plan de pago por kilómetro en Miituo van desde $0.17 centavos por km. Entonces, si, por ejemplo, en el mes recorres 400 kilómetros solo tendrás que pagar $68; y si simplemente no sales en él durante todo el mes, no pagas nada.

En resumen, solo pagarás por el seguro cuando lo necesites, es decir, cuando saques tu vehículo y recorras en él los trayectos que ejecutes. Es una condición muy ventajosa que te permite ahorrar mucho dinero, en comparación con los tradicionales sistemas de seguros, que cobran cuantiosas sumas de dinero así tengas el coche guardado por días.

Es la forma ideal de tener tu vehículo asegurado y poder estar tranquilo ante cualquier eventualidad que se presente. Poder cubrir económicamente cualquier choque, la pérdida o reparaciones del coche o los gastos médicos productos de un accidente, es algo que no tiene precio y que puedes hacer con solo contratar un buen seguro.

Así que si quieres conducir confiadamente, con una buena póliza que responda a una amplia diversidad de eventos y que, además, se ajuste al tiempo de uso que le das al coche y sea bastante económico, tienes que contratar el seguro de pago por kilómetros recorridos de Miituo. Seguro te será de gran utilidad si llegases a necesitarlo.