Miguel Herrera feliz por llegar a Xolos, pero sueña con volver a la Selección Mexicana

Apenas 24 horas después de que Diego Cocca fuera presentado como técnico de la Selección Mexicana, Miguel Herrera, otro de los candidatos a dirigir al Tricolor se puso la camiseta de los Xolos de Tijuana.

Pero "El Piojo", enfundado en su nuevo uniforme, no quita el dedo del renglón, quiere regresar a dirigir al equipo mexicano.Primero se fue por las normas: "Estoy agradecido con el Comité de Selecciones, con Jaime (Ordiales) y con Rodrigo Ares quienes pensaron en mí, pero en cuanto quedé descartado Jorgealberto Hank (dirigente de los Xolos), me buscó y no lo dudé. Estoy contento por tener trabajo y estar ahí, en el juego".

Más, quiere regresar a dirigir a la Selección: "Estoy listo para la Selección en cualquier momento. Cuando me llegó (en el 2013) ni siquiera la esperaba, estaba en proceso con un equipo (América), y fui al Mundial (de Brasil 2014). Dirigir a la Selección de tu país te llena de satisfacción".

Pero aclara: "No me candidateo", y aseguró: "No pienso en Selección, estoy pensando en Xolos porque es un gran equipo, un equipo de Primera División".

Miguel Herrera comenzará su segunda época con Tijuana, el próximo miércoles jugando contra las Chivas.