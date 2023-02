Migran a Coahuila por vacuna

Debido a que en el estado de Durango no hay disponibilidad de vacunas contra la COVID-19 para niños y niñas de 5 a 11 años, hay padres de familia de localidades como Ceballos y Jiménez que han tenido que viajar hasta el vecino municipio de Torreón para conseguir el biológico.

Los hijos de Yajaira y María Guadalupe cumplieron cinco años a finales de octubre y noviembre del año pasado, pero cuando acudieron a las unidades de salud de la región Lagunera de Durango les dijeron que no había vacunas y que no hay una fecha de llegada de las mismas.

Ayer, las mujeres llegaron a solicitar la vacuna para sus niños al módulo que se ubica en el Hospital General de Torreón y sí tuvieron éxito. A los pequeños les aplicaron la primera dosis pediátrica de la farmacéutica Pfizer/BioNTech.

El esquema de vacunación es de dos dosis de 0.2 mL con intervalo de 21 días aplicadas por vía intramuscular en el músculo deltoides del brazo de menor uso.

Yajaira perdió un día de trabajo y María Guadalupe es ama de casa. Ambas, no enviaron ayer a los pequeños a la escuela para poder acudir a vacunarse.

"Ojalá se pongan las pilas en Durango porque si hay vacuna aquí en Coahuila debe de haber para más entidades federativas porque no todas las personas tienen las posibilidades de trasladarse hasta acá. Esperamos que lleven vacunas hasta las comunidades rurales de Durango porque esto de venirnos hasta Torreón es gasto, es tiempo, nosotros venimos en vehículo particular pero imagínese las personas que no tienen el medio de transporte, ¿cómo le hacen?", dijeron las mujeres.

La Secretaría de Salud de Durango informó ayer mismo que no hay vacunas antiCOVID para los menores del estado. Mencionaron que 164 mil 521 niños y niñas duranguenses de 5 a 11 años se aplicaron en su momento la primera dosis, lo que equivale a un 66.95% del total de población infantil vacunable. Con la segunda dosis, Durango tiene contabilizados a 95 mil menores. Esto es un 57.74% respecto al porcentaje de la primera dosis. Significa que hay 69 mil 521 niños y niñas que no se han aplicado la segunda dosis.

Por el lado de Coahuila, la Secretaría de Salud informó el pasado martes 7 de febrero que la población vacunable de 5 a 11 años es de 407 mil 272 menores de los cuales un 54% que se traduce en 219 mil 372 niños y niñas ya completaron su esquema de vacunación antiCOVID. Esto quiere decir que hay 187 mil 900 menores que tienen pendiente la segunda dosis.

En Torreón, desde finales del año pasado hay un módulo fijo de vacunación antiCOVID para menores de 5 a 11 años que se encuentran rezagados. El horario de atención es de 8 de la mañana a 1 de la tarde, de lunes a viernes.

También se aplica la vacuna cubana Abdala a personas que sean mayores de 18 años y que requieran la primera dosis. También pueden acudir quienes tengan una dosis antiCOVID de cualquier farmacéutica, excepto de CanSino. Abdala se administra en tres dosis con periodos entre cada una de 14 a 28 días.