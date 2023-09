Microlearning, condensar el conocimiento enriquece

El también conocido como microaprendizaje es una modalidad del e-learning el cual ofrece una forma de aprendizaje y adquisición de conocimientos basado en periodos cortos de tiempo y en contenidos didácticos fragmentados. Esta perspectiva educativa adicional se asocia con la tecnología digital, en especial los dispositivos móviles, y la versatilidad de formatos, pedagogías y medios.

Entre las pequeñas porciones de tiempo con alto enfoque debe haber descansos, lo que se se fundamenta en la modificación del periodo de atención con la transformación digital.

Según Statitic Brain, en el año 2000 la capacidad de atención humana era de 12 segundos y para el 2015 disminuyó a 8.25 segundos, por ello el microlearning resulta una esperanza para fortalecer el aprendizaje efectivo.

Curiosear para reforzar

Su aplicación posee dos vertientes, la primera es su uso previo al aprendizaje tradicional y la segunda se relaciona con su inclusión como apoyo secundario al formato tradicional de estudio.

En cuanto a la primera, a partir de su implementación surge una estrecha relación entre el aprendizaje autónomo y autodidáctico. Su uso primario sirve para despertar interés en el estudiante acerca de un tema y de esta manera indague en un proceso más largo.

En la segunda vertiente funge como complemento de las estrategias de formación y enseñanza más completas para la consolidación del contenido, a manera de refuerzo de la nueva información.

En adición, el microlearning no incluye suficiente contexto porque no es utilizado para enseñar conocimientos básicos sino complementarios al cubrir una brecha de conocimiento no cubierta.

¿Por dónde iniciar?

Shannon Tipton, experta en el desarrollo de estrategias de aprendizaje basado en la innovación refiere para iSpring que no existe un límite de duración establecida que asegure su efectividad. Debe considerarse que un sólo módulo necesita estar enfocado en una sola habilidad, además, queda a tomar en cuenta que un modulo típico puede completarse en cinco minutos incluyendo formatos de contenido accesibles como:

Videotutoriales

Podcast de audio

Presentaciones

Juegos

Charlas, conferencias cortas

Evaluaciones

Guías de trabajo basadas en texto

Lecciones cortas en línea

Para incluirlo en el aula se requiere de un plan estratégico y no de implementaciones aleatorias ni incidentales, cuidando cada detalle del contenido. En México, un estudio reciente en el que se aplicó un cuestionario a mil 349 estudiantes universitarios encontró que más de la mitad prefiere el microaprendizaje como vía de innovación en los procesos de enseñanza.

Asimismo el microlearning puede ser útil para el ambiente laboral para refrescar habilidades y reforzar conocimientos, apoyar en la formación de nuevos empleados, formación de software, entre otros.