Michelle Rubalcava suena como reemplazo de Laura G en Venga la Alegría

Desde que Dio Lluberes dejó la producción de "Venga la alegría" y Maru Silva tomó las riendas del matutino, han sido muchos los cambios que ha tenido el programa de revista de TV Azteca, entre ellos, la salida de varias y varios conductores que llevaban años frente a la pantalla, como es el caso de Laura G y aunque la regiomontana aclaró que fue ella quien tomó la decisión de cerrar ese ciclo laboral, ya se especula por quién podría ser reemplazada, pues se ha dicho que Michelle Rubalcava será el que se sume al proyecto.

Fue en marzo de 2019, cuando Dio Lluberes comenzó a producir el matutino, luego de que Adrián Patiño estuviera a cargo del programa por casi una década, sin embargo, los cambios que Dio realizó generó una buena reacción del público pues, mientras formó parte de este proyecto, integró al elenco de conductores a Flor Rubio, quien comenzó a liderar la sección de espectáculos, a "Capi" Pérez, Fernando del Solar, Roger González, Cynthia Rodríguez y Laura G, por mencionar a los que más tiempo han formado parte del show.

Sin embargo, Lluberes se despidió del programa a finales del año pasado, luego de recibir una oferta para volverse el productor ejecutivo de "Hoy día", el programa de las mañanas de Telemundo. Con su salida, como ocurre con la llegada de una nueva o nuevo productor, Maru Silva anunció cambios para refrescar los contenidos del programa, de la misma manera que, prescindió de la presencia de algunas y algunos conductores y convocó a nuevos rostros.

Aunque Roger González y el chef Ismael Zhu Li, alías "el Chino" fueron los primeros que dejaron de aparecer en el programa y Mauricio Barcelata llegó, fue con la salida de Anette Cuburu que la audiencia mostró sorpresa, pues era una de las conductoras líderes del matutino. Con su salida y la plaza que dejó, se llegó a decir que, era tanto el sueldo que ganaba que con esa cantidad de dinero se pudo cubrir la contratación de tres nuevas personalidades; Luz Elena González, Jimena Longoria y Enrique "Quique" Mayagoitia que, desde principio de junio, fueron recibidos con bombo y platillo.

Tuvieron que pasar casi dos meses para que las especulaciones que, desde mucho tiempo atrás, referían que Laura G también saldría del programa comenzaran a cobrar fuerza. Esa información la dio a conocer el periodista Alex Kaffie y, aunque él no habló de los supuestos motivos porque abandonaría el matutino, en redes comenzó a decirse que una de las causas era porque la regiomontana no tenía muy buena relación con la productora, así como con algunas y algunos de sus compañeros, debido a que se llevaba muy pesado.

Pero no pasó ni una semana para que la conductora desmintiera esos dichos, contando a través de su cuenta de Instagram que, cuando fue convocada a firmar la renovación de su contrato, fue ella quien ya no quiso extender su estadía en el programa, no porque tuviera alguna diferencia o inconformidad con la producción, sino porque quería concentrarse en su familia y en el negocio que emprendió en línea, por lo que este viernes, después de cuatro años, se despidió muy conmovida, agradeciendo la oportunidad que la televisora le dio, luego de salir de Televisa, donde comenzó su carrera.

Ahora, la noticia que comienza a sonar en redes sociales es que el lugar de Laura G no quedará vacío por mucho tiempo, sino que era el comunicador Michelle Rubalcava pues, hace unos días, dio a conocer que dejaría de participar en el programa de espectáculos donde estuvo colaborando desde hace meses atrás, a la par que genera sus propios contenidos en su canal de YouTube, donde incluye entrevistas de perfil, información obtenida durante "el chacaleo" y datos retomados de otros medios. Hace unas semanas, además, estuvo presente como panelista en "La casa de los famosos México".

Y aunque "Mich" no se ha pronunciado al respecto, en redes sociales, algunas y algunos usuarios han destacado el gusto que les daría que el conductor se integrara al programa.