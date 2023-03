Mía Rubín habla por primera vez de la separación de Andrea Legarreta y Erik Rubín

Fue hace un par de semanas cuando Andrea Legarreta y Erik Rubín sorprendieron al público al finalizar su matrimonio tras más de 20 años relación.

Este divorcio desencadenó un sin fin de rumores y especulaciones en torno a las razones de su separación, siendo una infidelidad por parte de Erick Rubín con Apio Quijano la más persistente en redes sociales.

Bajo este complicado contexto, ha sido una de sus dos hijas quien rompió el silencio y habló de una vez por todas sobre su sentir ante la separación de sus padres y las especulaciones del público.

En entrevista con TvNotas, Mía Rubín confesó que casi no solía meterse mucho a redes sociales para evitar caer en estas especulaciones por parte del público.

"No te metas a verlas (las publicaciones en redes sociales), porque ya sabes qué te vas a encontrar, por eso yo no me he metido tanto; al final la gente opina lo que quiere, pero no es nuestra realidad, nosotras sabemos nuestra situación porque vivimos con ellos", contó.

Actualmente, la joven se encuentra siguiendo los pasos de su padre, y comenzó a incursionar en la música lanzando varios sencillos y formando parte de la gira Cumbia Machine, compartiendo escenario junto a Benny Ibarra, Pablo Montero y Lupillo Rivera.