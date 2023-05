El actor, productor y activista, Eduardo Verástegui ofreció ayer una conferencia en la Comarca Lagunera llamada "Tú eres el gigante".

Fue en el gimnasio auditorio de una universidad de Gómez Palacio, en donde se llevó a cabo la charla, misma que lució repleta, en su mayoría, por mujeres.

El actor dio un mensaje a la audiencia acerca de cómo logró encontrar la felicidad, y es que el ser artista no era algo que lo llenara, pues, "mi vida estaba llena de contradicciones".

Tras ser anunciado por los organizadores, Eduardo llegó al escenario y fue recibido con sonoros aplausos.

Lo primero que hizo el exintegrante de Kairo fue presentarse. Dijo que nació en Ciudad Mante, Tamaulipas.

"A los 18 años suspendí la carrera de derecho. Me fui en un autobús de mi ciudad a la Ciudad de México con una maleta llena de sueños. Esa fue la primera montaña que tenía que mover. Con fe, amor y esperanza todo es posible".

Verástegui detalló cómo entró a Kairo y posteriormente a la actuación, en donde ha hecho trabajos de cine y TV.

"Empecé a estudiar actuación, luego estuve en Kairo, viajé por todo México y Latinoamérica con el grupo. En ese tiempo me sentía el último refresco del desierto. Vivía en una burbuja llena de vanidad, pero no sabía qué me faltaba.

"Pensé que necesitaba más fama para ser feliz, así que ingreso a las telenovelas, hago cuatro y de nuevo me sentía el último refresco del desierto. Llegó más vanidad, sin embargo, no me sentía satisfecho. Me voy a Miami, grabo un disco solista y luego hice una película para Hollywood".

En ese sentido, el tamaulipeco informó que su labor en el Séptimo Arte, lo llevó a trabajar con Sofía Vergara y Jennifer Lopez.

"Me hablaron para un video de Jennifer, me llamaron y me dijeron '¿Sabes bailar flamenco?', les dije que sí, porque cuando estudias actuación uno debe decir que sí a todo, ya luego uno se las arregla.

"Cuando vi a Lopez le dije que podría bailar cumbia o merengue, pero flamenco no, y ella me dijo que aprendería, que no me preocupara; total, después de 10 años de carrera y de hacer lo citado y de cumplir los sueños que tenía, algo seguía faltándome y no tenía idea qué era".

Ante la sorpresa de los espectadores, Eduardo mencionó que no fue sino hasta que conoció a una maestra de inglés que su vida dio un giro de 180 grados.

"Tenía 28 años, ella utilizó el método Socrático. Me decía que qué quería alcanzar en mi vida o por qué vivía. Ella me hizo entender cómo en Estados Unidos se estereotipaba a los latinos en el cine o la TV",

Enseguida, el actor reveló que gracias a su profesora, de nombre Jacky, descubrió qué podría darle la dicha que tanto necesitaba.

"Empecé a no aceptar proyectos. Pensaron que me había vuelto loco y no, lo que hice fue prometerme a mí mismo que no haría más proyectos que minimizaran a nosotros los latinos, sino que buscaría realizar personajes que los impulsaran.

"Todos fuimos creados para una misión específica. Debemos preguntarnos, qué estamos haciendo con nuestras vidas, estamos prendiendo o apagando la luz. Gracias a estas y otras preguntas me di cuenta de que mi vida estaba llena de preocupaciones. Me cansé de esperar proyectos positivos, así que un amigo me dijo que abriera una productora de cine para tener el poder de controlar un mensaje y fue lo que hice junto a dos amigos".

Mientras iba y venía en el entarimado, Verástegui expresó que fue entonces que pudo presentar filmes que, además de entretener, tocaran el corazón de las personas.

"El arte tiene el potencial de cambiar el mundo para bien o para mal. Bien usado, puede hacer mucho bien; mal usado, puede hacer bastante daño. El primer fruto de la productora ha sido la película Bella, que cambió mi vida y la de muchas personas, y es que su trama es provida.

"Fui a una clínica de abortos para hablar con una chica que deseaba perder a su hijo en Los Ángeles, California. Esto lo llevé a cabo para prepararme mejor para mi personaje en Bella. Ella se llama Lorena hablamos bastante y días después su esposo me llama para decirme que Lorena decidió tener a su bebé. Cuando supe eso, se me hizo un nudo en la garganta".

Para finalizar, Eduardo mencionó que al ayudar a las personas, que no se pueden defender o no tienen voz, ha encontrado la felicidad.