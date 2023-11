'Mi propósito era reformar al Poder Judicial, pero no pude', reconoce AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció este martes que no pudo llevar a cabo su propósito de reformar el Poder Judicial, por lo que indicó que será una tarea para la próxima administración.

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, AMLO señaló que tienen que ser los mismos jueces, magistrados, y ministros quienes atiendan esta reforma, la cual llamó a que se lleve a cabo sin enojos ni insultos.

"Sí se necesita la reforma, sin enojarse, sin insultos, sin nada, no, no. Ellos mismos deberían de atender esto que era mi propósito, nada más que no pude, pero sí se puede aunque quede como tarea en adelante, pero ya irlo discutiendo, ventilando, para que si no podemos nosotros, los que vengan detrás, puedan llevarlo a cabo".

"Dicen algunos filósofos asiáticos que un problema bien planteado es un problema medio resuelto. Entonces, si llegamos a plantear el problema, pues ya avanzamos, ya tenemos claro", dijo AMLO.