¿Mi Pobre Angelito? Aerolínea envía por error a niño solo en vuelo equivocado

En estas fechas es común que menores no acompañados viajen solos para visitar a alguno de sus padres, o a sus abuelos. Sin embargo, una familia se llevó el susto de su vida cuando la aerolínea se equivocó y envió al niño en un vuelo equivocado.

La aerolínea, Spirit, se disculpó por embarcar al menor no acompañado en un vuelo equivocado durante el ajetreo de la temporada de vacaciones, informó la cadena NBC News.

Spirit no proporcionó más detalles sobre el niño ni explicó cómo ocurrió el error. WINK-TV, una cadena de televisión de Fort Myers, dijo que el afectado fue un niño de 6 años que volaba por primera vez y que debía visitar a su abuela. Fox News identificó al pequeño como Casper.

El niño debía volar el jueves del Aeropuerto Internacional de Filadelfia al Aeropuerto Internacional del Suroeste de Florida, en Fort Myers. Pero el menor fue "embarcado incorrectamente" en un vuelo con destino a Orlando, según la aerolínea.

"'Me dijeron: 'No, no está en este vuelo. Ha perdido el vuelo'", contó la abuelita. "Les dije: 'No, no puede haber perdido el vuelo porque yo tengo el ticket de facturación'. Corrí dentro del avión hacia la azafata y le pregunté: '¿Dónde está mi nieto? ¿Se lo entregaron en Filadelfia?'. Ella me dijo: 'No, no llevaba niños conmigo'".

El niño le habló posteriormente a la abuela para decirle que había aterrizado. Solo que... estaba a tres horas de Florida, en Orlando.

La abuelita tuvo que manejar para recoger a Casper. "Quiero que me llamen. Díganme cómo mi nieto terminó en Orlando. ¿Cómo ocurrió? ¿Lo bajaron del avión?", declaró a WINK-TV.

"El niño siempre estuvo bajo el cuidado y la supervisión de un miembro del equipo de Spirit, y tan pronto como descubrimos el error, tomamos medidas inmediatas para comunicarnos con la familia y volver a conectarlos", dijo Spirit en un comunicado el sábado, según NBC.

"Nos tomamos muy en serio la seguridad y la responsabilidad de transportar a todos nuestros Huéspedes y estamos llevando a cabo una investigación interna", añadió la aerolínea. "Pedimos disculpas a la familia por esta experiencia".

Los niños de 5 a 14 años deben viajar como menores no acompañados cuando no viajen con alguien de al menos 15 años, según indica el sitio web de Spirit Airlines. Los menores no acompañados sólo se aceptan en vuelos directos.

La política de la aerolínea dice que, en estos casos, la persona que acompañe al niño al aeropuerto debe obtener un pase de acceso, ir con el niño hasta la puerta de embarque y esperar allí hasta 15 minutos después de que despegue el vuelo.