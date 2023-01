'Mi mamá vio cosas raras', Geraldine Bazán estuvo a punto de pertenecer al clan Trevi- Andrade

Ante las nuevas acusaciones que involucran a Gloria Trevi, en redes sociales revivieron una entrevista en donde Geraldine Bazán contaba la vez que acudió a un casting de Sergio Andrade cuando tenía apenas 13 años. En ese entonces la actriz desconocía la situación real de las cosas, sin embargo fue el ojo precavido de su madre la que logró salvarla.

“En una ocasión yo estuve en un programa que conducía a Gloria Trevi, hace muchos años en Televisa. Entonces, se acabó el programa, y de repente recibimos una llamada, creo que fue de Mary (Mary Boquitas, María Raquenel Portillo), que Sergio quería hacernos un casting”, recordó la actriz.

Posteriormente, la rubia contó que fue citada en un domicilio particular de la Ciudad de México para supuestamente ser sometida a pruebas artísticas.

“Y entonces nos citaron, la verdad es que no se sabía hasta ese momento nada de lo que ocurrió después, y entonces mi mamá siempre iba conmigo. Yo me acuerdo que entramos en una casa y entonces a mí me metieron a un cuartito y me dijeron ‘aquí espérate y ve pensando porque vas a hacer una escena’ y entonces como que en otro cuarto tenían a otra de las niñas”.

Geraldine contó que le habían pedido a su madre que la esperara en otro lado, algo que a la señora Rosalba Ortiz no le agradó del todo.

“Entonces me dijeron ‘ay, que tu mamá te espera acá’, porque mi mamá fue conmigo. Mi mamá me esperó en el coche cinco minutos, a los cinco minutos yo escuché que tocó y que entró y entonces sí, me hicieron el casting, me puso a cantar, yo creo que tenía como unos 13 (años)”.

La villana de telenovelas contó que su mamá había sentido algo extraño durante ese momento, por lo que no dudó en intervenir y mejor retirarse junto a ella.

“Mi mamá en ese momento vio cosas complicadas o raras, o que no era un casting normal, y simplemente me dijo ‘vámonos’ y nos fuimos. Y la verdad es que al poco tiempo se soltó la bomba de todo lo que sucedía”.

A los pocos años de ese suceso, se reveló toda la verdad del clan Trevi- Andrade.