'Mi hija sí es víctima, pero del coraje de su madre', Héctor Parra escribe carta desde la cárcel

Luego de haber sido declarado culpable por el delito de corrupción de menores, el actor Héctor Parra mandó un mensaje escrito desde la prisión.

Su hija Daniela Parra, quien en todo momento ha defendido la presunta inocencia de su padre, fue quien usó sus redes sociales para mostrar la carta escrita a mano en la que el actor de "Un poquito tuyo", donde expresa que, ahora más que nunca, defenderá su verdad.

"A pesar de tener tanto en contra, soy libre de corazón y espíritu, pero el día y la hora perfecta llegará y la justicia divina y seré libre completamente", escribió Parra.

Hace casi dos años, junio del 2021, que fue detenido por el delito de abuso sexual del que su hija menor Alexa Parra lo señaló. La joven, a quien tuvo con la actriz Ginny Hoffman, dijo ser víctima de tocamientos indebidos desde que era pequeña (a los seis años) y hasta los 14 años que decidió alejarse de él.

Hace unos días durante una de las audiencias finales, Héctor fue absuelto del delito de abuso sexual, pero sentenciado a más de 10 años de prisión por el delito de corrupción de menores, algo que el actor considera "no corresponde ni encuadra en términos legales".

"Jamás en mi vida ni por un solo segundo he sido capaz de faltarles el respeto a ninguna de mis das hijas en ninguna de las maneras posibles. No este en mis genes, ni en mis principios, ni en mi educación y quiero resaltar especialmente, familia, sembraron en mí, con el ejemplo, el respeto, la honradez, la disciplina y demás valores que me hacen ser un hombre intachable", señaló.

Asimismo insistió en su hipótesis de que Alexa ha sido manipulada por su madre, para que realizara las acusaciones que hoy lo mantienen encerrado.

"He negado y me mantengo negando rotunda y categóricamente las falsas acusaciones que mi propia hija, obviamente manipulada, entrenada y amenazada, se ha prestado a complicidad tan vil. Lo cual lamento con profundo dolor y más por ella que por mí. ¡Qué fuerte reconocer que mi hija sí es una víctima, pero no de su propio padre, como lo quieren hacer parecer! Es víctima del coraje, el despecho, la frustración, la venganza de una madre inhumana y sin escrúpulos", destacó.

Finalmente, agradeció al público, familia y amigos que siguen defendiendo su inocencia:

"Me satisface y mucho, el darme cuenta que este falso señalamiento ha escalado a niveles más allá del puro hecho de ser actor o famoso, a un nivel de humanidad, de conciencia auténtica".