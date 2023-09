México y Black Eyed Peas

EVOLUCIÓN

"Crecimos con canciones de Chi Coché o Rigo Tovar, con las telenovelas o bien con la comedia de Luis de Alba o el fallecido Polo Polo y eso ha influido en nosotros, sobre todo, en un servidor".

Era inevitable pedir la opinión del artista acerca de los corridos bélicos y tumbados, los cuales han derrocado al reguetón de las listas de éxitos. Jaime compartió que les desea todo el éxito a exponentes como Natanael Cano o Peso Pluma.

"Felicidades a esos artistas que les está yendo bien, especialmente porque están conectando con las actuales generaciones. Más que colaborar con ellos, en lo particular, preferiría realizar música con artistas de Oaxaca o indígenas como Los Cogelones".

Para Black Eyed Peas, en palabras de Taboo, no ha sido fácil mantenerse en los escenarios a lo largo de casi 30 años, sobre todo en la actual industria musical que también se ha visto afectada por la inmediatez con la que se vive hoy en día.

"Es una batalla, estar y lograr una consistencia. Empezamos en 1995, lanzamos el primer disco en 1998 y para tener una carrera tan larga con todo el apoyo de fans, es algo que apreciamos y nos da gusto que exista un testimonio de nuestra música. Grupos van y vienen, pero Black Eyed Peas es una hermandad aunado a que buscamos siempre reinventarnos".

Por último, el intérprete habló del problema migratorio que ha aumentado, y es que cientos de personas latinas o de otros Continentes tratan de radicar en Estados Unidos buscando el famoso sueño americano.

"Es un tema fuerte y delicado de tratar. La ley no es justa en ocasiones y es por eso también que hacemos música porque por medio de ella buscamos conectar y llevar esperanza a la gente, de ahí que compusiéramos Where is the Love?; debemos ser más empáticos con este tipo de temas".

Conciertos. Los artistas andan girando gracias al Elevation Tour que pronto llegará a la Comarca Lagunera.