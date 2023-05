México reforzará frontera sur con elementos de la Guardia Nacional

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que se decidió reforzar la frontera sur con elementos de la Guardia Nacional para cooperar con Estados Unidos ante el fin del Título 42 en ese país.

"No con él (presidente de Estados Unidos Joe Biden), no lo acordamos, nosotros tomamos la decisión. (Reforzamiento) sí, pero llevan instrucción de no utilizar la fuerza", dijo el mandatario en conferencia de prensa al señalar que desconoce el número de elementos de guardias nacionales que apoyarán en la zona.

"No tengo idea, pero sí decidimos que se esté pendiente para evitar provocaciones, eso sí, le dije al presidente Biden que hay políticos en su país interesados, pero políticos es decir mucho, son politiqueros, le dije textual: ‘políticos oportunistas que quieran que se produjera un conflicto en la frontera’".

Señaló que se trata de legisladores y gobernadores estadounidenses como lo que hizo el gobernador de Florida, Ron DeSantis, para que no puedan migrar a esa entidad. "¿cómo le van a hacer sin migrantes?, pero es politiquería".

Ante el fin del título 42, el mandatario dijo que el Gobierno mexicano ayudará en todo y cooperará con el Gobierno de Estados Unidos para que no haya caos y muchos menos violencia en la frontera.

"Estamos ayudando en el sureste para que proteja a migrantes, hemos estado recibiendo información de que hay muchos polleros, más que de costumbre, muchos traficantes de personas que están ofreciendo llegar por 8 o 10 mil dólares a migrantes a la frontera, hablando a que a partir de hoy ya pueden entrar libremente y es una mentira, una manipulación".

El presidente López Obrador dijo que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, está coordinando todas esas acciones.

Subrayó que el presidente Biden ha aceptado que se destinen más recursos para el desarrollo a países de América Latina y el Caribe.

"El presidente Biden es una persona bienintencionada, es nuestro amigo, está haciendo lo que le corresponde, sometido a fuertes presiones, hay un bloque conservador, muchos halcones, pero ya aceptó que van a ampliar los recursos para AL y el Caribe".