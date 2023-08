México ofrece apoyo tras asesinato de Fernando Villavicencio en Ecuador

La canciller de México, Alicia Bárcena, expresó este jueves la "disposición" de su Gobierno para ayudar en lo que haga falta a Ecuador tras el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, pero afirmó que "no hay ninguna prueba" de que el Cártel de Sinaloa participara en el crimen.

"No hay evidencias. Sí sabemos que el candidato Villavicencio había hecho pronunciamientos en su campaña, pero no hay ninguna prueba. No hay evidencias, ni pruebas ni nada", dijo Bárcena en una rueda de prensa tras reunirse con el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, en Washington.

La canciller agregó que desde el Gobierno de México están "preocupados, acongojados y afligidos" por lo ocurrido en Ecuador y han ofrecido al país suramericano "todo el apoyo que requiera".

Previamente, a la salida del centro de pensamiento Atlantic Council, en Washington, Bárcena declaró que México ofreció su "disposición" a ayudar a Ecuador en lo que necesite, pero opinó que "todavía es muy temprano" para concluir quién está detrás del magnicidio.

La canciller recalcó que "no hay ninguna evidencia" de la participación de cárteles mexicanos en el asesinato, pero aseguró que desde el Ejecutivo mexicano estarán "atentos".

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ya afirmó este jueves en su rueda de prensa matutina en el Palacio Nacional que "no hay elementos" que sostengan la versión de que el Cártel de Sinaloa estuviera detrás del asesinato de Villavicencio.

Villavicencio, un periodista de 59 años que era candidato para las elecciones del próximo 20 de agosto, recibió varios disparos el miércoles cuando salía de una escuela de la capital, donde había encabezado un acto días después de denunciar amenazas de un líder criminal ligado al Cártel de Sinaloa.

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, apuntó al crimen organizado por el ataque contra el candidato, quien el 31 de julio había reportado amenazas de José Adolfo Macías Villamar, alias "Fito", identificado como líder de Los Choneros, grupo con nexos con el Cártel de Sinaloa.

Durante una charla en el Atlantic Council, Bárcena explicó que habló con su homólogo ecuatoriano, Gustavo Manrique Miranda, para expresar sus "condolencias".

Bárcena recordó que México ya ha vivido situaciones similares, como ocurrió en 1994 cuando el candidato presidencial Luis Donaldo Colosio fue asesinado tras un mitin en Tijuana.

La canciller lamentó que "la falta de seguridad" es un problema en "toda la región", y advirtió de que "la polarización política" tampoco es buena.

La secretaria mexicana de Relaciones Exteriores comenzó el miércoles su primera visita oficial a Estados Unidos, donde los principales temas a abordar son la migración así como el tráfico de armas y de fentanilo.