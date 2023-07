México necesita un gobierno con ojos de mujer: Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum, aspirante presidencial de Morena, aseguró que en caso de encabezar el siguiente sexenio no es necesaria una reforma fiscal para hacer una transformación profunda en México, aun cuando necesitaría por lo menos 300 mil millones de pesos para distribuir becas para menores.

De acuerdo con declaraciones para el libro “Claudia Sheinbaum: Presidenta”, escrito por Arturo Cano y publicado por editorial Grijalbo, la exmandataria capitalina dijo que pidió a la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, y al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, un análisis actual del régimen fiscal, donde ambos coincidieron en que hay “buena cancha”, pues busca implementar becas para los niños.

“Sí. Le pedí a Raquel Buenrostro, con quien me llevo muy bien y es buena amiga, y a Pablo Gómez, que me ayudaran a revisar qué tanto más hay en el pago de impuestos en el contexto actual de régimen fiscal. Raquel me dice que todavía hay una cancha y Pablo también. Le pregunté a Raquel de qué tamaño es el margen, porque supongamos que yo quiero hacer en el país lo que hice aquí con las becas de los niños y las niñas, serían otros 300 mil millones de pesos, similar al apoyo que se da a los adultos mayores”, indicó Sheinbaum Pardo.

Y agregó: “Hay que hacer las cuentas y tengo ahí un equipo que me está ayudando en eso”.

El libro incluye una recopilación de su vida académica y laboral desde su paso por la Secretaría de Medio Ambiente, cuando Andrés Manuel López Obrador fue jefe de Gobierno, así como su gestión como delegada de Tlalpan y jefa de Gobierno hasta el 15 de junio.

Foto: Agencia EL UNIVERSAL/ESPECIAL/RDB.

Al ser cuestionada sobre por qué quiere ser presidenta de México, Sheinbaum Pardo mencionó que su objetivo es fortalecer los derechos del pueblo con una combinación única de lucha política y formación científica para gobernar con ojos de mujer, “pero de mujer honesta”.

“Quiero que continúe la transformación, un modelo de desarrollo de nuestro país que mire por los que menos tienen. Lo digo de esta manera: que fortalezca los grandes derechos del pueblo de México, de las mexicanas y los mexicanos. Por eso hablo de la ciudad de derechos... la honestidad, creo que gobernar con ojos de mujer, pero de mujer honesta, tiene que seguir persistiendo en nuestro país”, aseguró. En ese sentido, la aspirante presidencial dijo estar de acuerdo con el Mandatario en que la corrupción le ha hecho mucho daño al país y que no se puede regresar a un México con corrupción que, afirmó, ya no estará presente en 2024.