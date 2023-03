México-Japón, el mejor juego de los Clásicos Mundiales

Hoy martes se cumple una semana de que concluyó, saturado de gran emotividad, el Clásico Mundial de Beisbol 2023, cuyo título, sin duda merecido, fue ganado por la selección de Japón. Pero antes tuvo ésta que franquear, con enormes dificultades, el par de aduanas que fueron para la novena de ese país primero el juego contra México el lunes 20, cuando más cerca estuvo Japón de ver frustrado su propósito de coronarse, y luego el encuentro del día siguiente, martes 21, el de la gran final, cuando hubo de superar apenas por 3 carreras a 2 al gran coloso del beisbol que desde siempre han sido los Estados Unidos.

El juego entre México y Japón, en el que nuestro país nunca estuvo abajo salvo obviamente en el desenlace del mismo, en la parte baja del noveno inning, es un encuentro de pelota digno se ser analizado out por out y en algunas partes aun lanzamiento por lanzamiento, en especial los tramos pitchados por Patrick Sandoval y Giovanni Gallegos, por lo que hace a México. Y al decir esto no se incurre en exageración alguna.

Iniciados estos torneos del Clásico Mundial en 2006, en el presente 2023 se realizó su quinta edición. Originalmente se estableció que la realización de los mismos fuera cada tres años, por eso el segundo Clásico se efectuó en 2009. Luego se consideró como más conveniente que fueran cada cuatro años, por lo que el tercero se llevó a cabo en 2013 y el cuarto en 2017.

El siguiente Clásico debió haber sido en 2021 pero la pandemia lo impidió, hasta que finalmente la quinta edición pudo celebrarse en el presente 2023. Y ha sido tal el éxito de este más reciente Clásico Mundial que Grandes Ligas ha tomado la decisión de retomar la idea original, es decir, que en lo sucesivo se efectúen cada tres años. No han faltado entusiastas que incluso han propuesto que sean cada dos.

Los cinco Clásicos hasta ahora celebrados han comprendido, de no errar, un total de 391 juegos. En cada uno de estos cinco torneos se han registrado encuentros de grandes emociones. Bueno, pues las Grandes Ligas (MLB) han dado a conocer los diez mejores juegos en la historia de los Clásicos y han señalado como el número uno el de la semifinal entre México y Japón, celebrado el pasado 20 de marzo.

El analista colaborador de MLB Thomas Harrigan escribió que "este juego fue un thriller de ida y vuelta que tuvo absolutamente de todo". De acuerdo a otra opinión en efecto se puede considerar "como el mejor juego que se ha disputado en toda la historia del campeonato por su verticalidad y gran despliegue técnico". Alguien más dijo que es el número uno "por su desenlace dramático". Quienes tuvimos la enorme fortuna de seguirlo por televisión, no podemos menos que estar de acuerdo con esta clasificación. Por lo mismo, este encuentro fue seguido nada menos que por el 94 por ciento de los televidentes japoneses.

El quinto mejor juego en la historia fue precisamente el realizado un día después, el de la final entre Estados Unidos y Japón.

Y el lugar número nueve se ha asignado al sensacional juego del viernes 17, en el que viniendo de atrás México le ganó 5 a 4 a Puerto Rico, triunfo con el que nuestro país obtuvo el boleto para disputarle la semifinal a Japón.

Grandes emociones, momentos inolvidables en el rey de los deportes nos ha tocado vivir, mientras esperamos la llegada del viernes 21 de abril, que arranca aquí la temporada 2023 de la Liga Mexicana.