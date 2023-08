México es como mi casa: Jáuregui

El actor, Juan Martín Jáuregui, cumplió 24 años de vivir en México, tras dejar Mar del Plata, Argentina.

Aquí, ha encontrado bastantes oportunidades laborales, la más reciente es su participación en Eternamente amándonos, en donde da vida a "Ignacio Cordero".

"México es como mi casa. Gran parte de mi carrera ha ocurrido en este país. Desde que llegué me han abierto las puertas, por eso es que estoy tan agradecido con esta nación", expresó.

Vía telefónica, el argentino mencionó que tiene sentimientos encontrados por el final de dicho melodrama, que ocurrirá este 11 de agosto a las 16:30 horas.

"Estoy contento con lo que hemos logrado con este proyecto. La gente nos ha acompañado a lo largo de estos seis meses. Estoy agradecido de contar esta historia con grandes compañeros", mencionó.

Juan Martín opinó que su rol evolucionó, de la mejor manera, a lo largo de la trama de esta producción de Silvia Cano.

"El personaje de 'Ignacio' ha sido un regalo para mi carrera. Es de esos personajes que no te tocan muchas veces por la complejidad y el arco dramático que tiene. Haberlo aceptado, tuvo una bonita recompensa".

Para Jáuregui, compartir créditos con el elenco ha sido fascinante, en especial con Ana Bertha Espín, quien da vida a su madre "Irma Ruvalcaba".

"Hace casi 30 años que me dedico a esto, y pocas veces me he encontrado con actrices de este tamaño, como Ana Bertha. Ella hace que las cosas sean más fáciles y que la gente pueda empatizar con los personajes".

En ese sentido, el argentino de igual manera le agradeció a Cano la oportunidad que le brindó de formar parte de Eternamente amándonos.

"Es un placer inmenso. Silvia es una productora que te deja trabajar muy libre, te da mucho espacio para que puedas poner de lo que piensas y crees como actor, eso es fundamental porque te ayuda a darle fuerza y credibilidad al personaje".

En cuanto al gran final de la novela protagonizada por Marcus Ornellas y Alejandra Robles Gil, adelantó el artista que vienen varias sorpresas.

"Viene a cerrarse la historias de una forma genial. Pasarán muchas cosas. Le pido a los televidentes que estén al pendiente del desenlace".

Por otro lado, Jáuregui explicó que tiene más proyectos en puerta.

"A finales de año se estrena una película que hicimos con Corazón Films. Espero seguir laborando en proyectos que sean muy interesantes".