¿México debe preocuparse por crisis?

Tras el pánico ocasionado por el colapso del Silicon Valley Bank (SVB) y su contagio hacia otros mercados internacionales, incluido el sector bancario mexicano, se han elevado los temores sobre una crisis financiera como la 2008; sin embargo, hay especialistas que señalan de un impacto limitado en los mercados internacionales, por lo que a continuación se explica el actual fenómeno financiero y el impacto que tendría en los bolsillos de los mexicanos.

La crisis de Silicon Valley Bank sigue presente en los mercados financieros y ha pasado a afectar a otras instituciones financieras como lo son Signature Bank, New Republic Bank y el banco suizo Credit Suisse, además de teñir de rojo las acciones de las bancas de otros países por el contagio del pánico bancario.

En México el sector bancario mexicano fue el que reflejó el impacto de la caída de SVB, ya que los títulos de los bancos que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registraron caídas de hasta un 6 por ciento a media jornada, de los cuales destacaban instituciones como Banregio, Banco del Bajío, Banorte, Grupo Financiero Inbursa e inclusive Compartamos Banco.

¿MÉXICO DEBE PREOCUPARSE?

El presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó en su conferencia de prensa matutina que tanto los bancos como la economía mexicana mantienen su fortaleza pese al colapso bancario que ha pasado en el mercado estadounidense, por otro lado, especialistas coinciden en que el impacto hacia el sector financiero es limitado, ya que el sistema bancario mexicano no tiene una conexión muy amplia con los bancos que han cerrado.

Expertos señalan que el colapso de SVB y Signature Bank tienen poco efecto en el mercado mexicano, ya que estas instituciones se enfocaban en financiar nuevas empresas del sector tecnológico que operaban principalmente en Estados Unidos; sin embargo, no descartaron que algunas empresas nacionales reciban financiamiento de los bancos antes mencionados. También está presente el riesgo de un efecto dominó en el ecosistema emprendedor en México, lo que podría limitar el desarrollo de nuevas empresas tecnológicas y afectar el crecimiento económico en el país.

La quiebra de SVB se debió principalmente a una escasez de liquidez, y aquí en el país es muy poco probable que se replique tal problema, "ya que hay diferencias intrínsecas muy propias de nuestro sistema que hacen ver pocas conexiones con lo que pasó a estos bancos en Estados Unidos", señaló el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heat, durante una entrevista con El País.

'2023 NO ES 2008'

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer que los bancos que operan en México se encuentran con una gran solidez en sus indicadores de capitalización, liquidez y calidad en su cartera de crédito, sin embargo, instó a los depositantes a que no retiraran su dinero de alguna institución en particular para evitar un retiro masivo de depósitos en el sector financiero mexicano.

Hacienda reiteró que en México la regulación de liquidez aplica de manera general para todas las instituciones y se apega a los estándares de Basilea III, mientras que en EUA la norma de liquidez se aplica de manera proporcional.

Basilea III es un acuerdo internacional que establece estándares para la regulación y supervisión bancaria a nivel mundial. Fue desarrollado por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea y su objetivo es fortalecer la estabilidad financiera global y prevenir futuras crisis económicas.

El acuerdo de Basilea III fue negociado en respuesta a la crisis financiera global de 2008 y se enfoca en mejorar la calidad y cantidad del capital de los bancos, aumentar la supervisión y transparencia en la gestión de riesgos, y mejorar la resiliencia del sector bancario frente a futuras crisis.

El acuerdo ha sido adoptado por los países miembros del Comité de Basilea, incluyendo México, que ha implementado gradualmente las medidas y requisitos establecidos en el acuerdo.

MÉXICO SOLAMENTE VERÁ PASAR LA CRISIS: ABM

Por su parte, el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Daniel Becker, dijo que la crisis bancaria en Estados Unidos y el nerviosismo en Europa por Credit Suisse toma a las instituciones mexicanas bien posicionadas con lo que se descarta un impacto en el sistema.

"Es muy probable que México solo lo vea pasar como la crisis de 2008 y 2009", dijo el directivo.

Durante el primer día de actividades de la edición 86 de la convención bancaria, Becker resaltó que ninguna firma financiera tiene riesgo de contaminación ante la situación de los tres bancos que han provocado volatilidad global en los mercados.

"No hay una exposición directa a estos activos que financiaban estos famosos Silicon Valley Bank y Signature Bank, por lo tanto tenemos un sistema sólido, no está expuesto a este tipo de activos, no hay concentraciones significativas", comentó.

El presidente de la edición 86 de la convención bancaria dijo que no se ha registrado un efecto de pánico entre los clientes de los bancos en México, con lo que no se ha visto ninguna salida de ahorradores.

En ese sentido, el vicepresidente de la ABM, Adrián Otero, explicó que el modelo de la banca en México tiene una base de depositantes muy diversificada, además de que superan los índices de capitalización requeridos por la regulación del país.

"Estamos vigilando muy de cerca todas las instituciones, México se ve como un país que cuenta con un sistema financiero sano, bien capitalizado y listo para soportar periodos de volatilidad", comentó.

Sobre el efecto que se podrá tener en el sector fintech ante la falta de financiamiento en medio de la crisis de Silicon Valley Bank, Becker dijo que cualquier jugador es bien recibido entre los bancos siempre y cuando maneje correctamente el riesgo.

POR CIENTO

fue la caída de algunos bancos que cotizaban en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).