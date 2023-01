MÉXICO brilla cual oro

De nueva cuenta, el talento mexicano ha sobresalido a nivel internacional.

La mañana de este marte se dieron a conocer las nominaciones correspondientes a la edición número 95 de los Premios Óscar.

Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu y Alfonso Cuarón figuran entre los postulados a la codiciada estatuilla.

Tras haber conquistado el Globo de Oro por Pinocho, era de esperarse, según los pronósticos, que Guillermo competiría por un Óscar en la terna de Mejor cinta animada.

Se enfrentará a los filmes Turning Red, de Domee Shi; Gato con Botas 2, de Joel Crawford; Marcel the Shell with Shoes On, de Dean Fleischer Camp, y The sea Beast, de Chris Williams.

"AGRADECIDO y FELIZ por nuestro equipo y por nuestros fabulosos artistas y técnicos de tres países y de todo el mundo", dijo Guillermo en Twitter tras enterarse de su nominación.

A cuatro años de haber arrasado en los Óscar por la cinta Roma, Alfonso Cuarón vuelve a destacar luego de ser postulado en la categoría de Mejor Cortometraje de ficción como productor por Le pupille.

De acuerdo con la sinopsis oficial, la historia sigue a un grupo de chicas de un internado católico antes de la Navidad, en una época de guerra y escasez.

Aunque se esperaba más de la cinta Bardo, de Alejandro González Iñárritu, solo figuró en la categoría de Mejor cinematoografía.

Por otro lado, la película Everything Everywhere All at Once, de Daniel Kwan y Daniel Scheinert, se convirtió este martes en la gran favorita para los Óscar al sumar 11 nominaciones. El 12 de marzo se realizará la entrega.

A esta producción, le siguen de cerca los pasos The Banshees of Inisherin", de Martin McDonagh, y All Quiet on the Western Front, de Edward Berger, que registran nueve postulaciones cada una.

Elvis, de Baz Luhrmann, que pudo verse en los cines locales el año pasado, tiene ocho candidaturas; The Fabelmans, de Steven Spielberg tiene siete y Top Gun: Maverick aspira a seis estatuillas.

Everything Everywhere All at Once pelerará la noche del 12 marzo por Mejor película, Mejor dirección, Mejor actriz (Michelle Yeoh), Mejor actor de reparto (Ke Huy Quan), Mejor actriz de reparto (Jamie Lee Curtis y Stephanie Hsu), Mejor diseño de producción, Mejor edición, Mejor banda sonora, Mejor canción original y Mejor guion original.

Además de Everything Everywhere All at Once, en la terna de Mejor película compiten Avatar: The Way of Water, The Banshees of Inisherin, Elvis, The Fabelmans, Im Westen nichts Neues (Sin novedad en el frente o All Quiet on the Western Front), Tár, Top Gun: Maverick, Triangle of Sadness y Women Talking.