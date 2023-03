Metallica lanza su nueva canción titulada 72 Seasons

Metallica presenta la canción principal de su próximo doceavo álbum de estudio, 72 Seasons.

Es una obra de siete minutos y medio que abre el disco.

De acuerdo con un comunicado, 72 Seasons es la cuarta canción lanzada y misma que le da título al álbum después del reciente lanzamiento de If Darkness Had a Son, Screaming Suicide y Lux Æterna.

72 Seasons establece el tono para el extenso material de 12 canciones y 77 minutos.

La canción ya está disponible para reproducir y descargar, también como una descarga instantánea digital en todas las pre órdenes realizadas.

El álbum se lanzará el 14 de abril a través de Blackened Recordings, el sello discográfico de Metallica.

Producido por Greg Fidelman junto con Hetfield y Ulrich, y con una duración de más de 77 minutos, 72 Seasons es la primera colección completa de material nuevo de Metallica desde Hardwired…To Self-Destruct en 2016.

La placa se lanzará en formatos que incluyen vinilo negro 2LP 140g y variantes de edición limitada, CD y digital.

Las entradas ya están a la venta para todos los shows de la gira mundial M72 de Metallica.

El tour contará con un nuevo y audaz diseño de escenario que reubica el famoso Metallica Snake Pit en el centro del escenario.

Una parte de las ganancias de cada boleto vendido se destinará a la fundación All Within My Hands de Metallica.