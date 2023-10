Messi se queda sin 'playoffs' en la MLS

Lionel Messi regresó a competir este sábado con el Inter Miami, pero la derrota por 0-1 contra Cincinnati le puso fin a las opciones de 'playoffs' de su equipo, en una jornada de la MLS en la que Los Ángeles FC goleó 4-2 al Austin y en la que Los Ángeles Galaxy fue arrollado 2-5 por Minnesota con póquer del finlandés Teemu Pukki.

Fue una jornada de grandes goleadas en el 'soccer' y el Houston Dynamo, reciente campeón de la Copa US Open, doblegó 5-1 al modesto Colorado Rapids, colista del Este.

Se acabó el sueño del Inter Miami. El Cincinnati, el mejor equipo de la temporada regular, le ganó por 1-0 en Fort Lauderdale con un gol del argentino Álvaro Barreal y las victorias de los New York Red Bulls, el Montreal y el DC United dejaron oficialmente sin opciones de 'playoffs' a los hombres del técnico argentino Gerardo 'Tata' Martino.

Messi volvió a competir tras perderse cuatro partidos por lesión. Saltó al campo en el minuto 55, pero no pudo cambiar la historia del partido. El campeón del mundo anotó once goles en trece partidos con su nuevo club y fue campeón de la Leagues Cup, pero no podrá jugarse el título de la MLS.

La lucha por la postemporada en el Este está al rojo vivo. Con el Montreal octavo con 41 puntos, en este momento clasificado, perseguido por un trío formado por el DC United (ya eliminado al haber jugado todos sus partidos), el Chicago Fire y los New York Red Bulls, todos con 40.

También siguen con opciones el New York City (38, con un partido por jugar) y el Charlotte (36, con dos partidos por jugar).

En el Este, ya están matemáticamente clasificados Cincinnati, Orlando City, New England Revolution, Philadelphia Union, Columbus Crew, Atlanta United y Nashville SC.

Rooney deja el DC United

El DC United ya disputó sus 34 partidos de la temporada y, pese a ganar por 2-0 al New York City, quedó matemáticamente eliminado de la pugna por los 'playoffs' por el triunfo del Montreal sobre los Portland Timbers.

Así, el club capitalino anunció que decidió separarse de forma consensuada del técnico Wayne Rooney, que dirigía al club desde 2022.

Rooney, exdelantero del Everton, el Manchester United, el DC United y el Derby County, estaba en su segunda experiencia como entrenador tras comenzar precisamente en el Derby.

En el Oeste hubo una fiesta de goles, encabezada por el 5-1 del Dynamo al Rapids, con doblete incluido del colombiano Nelson Quiñones.

Póquer de Pukki a los Galaxy

El LAFC, ya clasificado a los 'playoffs' arrolló 4-2 al Austin con doblete y asistencia del gabonés Denis Bouanga y un gol del uruguayo Cristian Olivera.

El Austin del argentino Sebastián Driussi quedó oficialmente fuera de la pelea por los 'playoffs'.

Lo mismo se certificó para los Galaxy, arrollados 5-2 por el Minnesota con un espectacular póquer de Pukki.

Los angelinos cerraron una temporada para el olvido, en la que perdieron al mexicano Javier 'Chicharito' Hernández por una grave lesión de cruzado.