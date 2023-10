Mercado gris de celulares

En septiembre, Samsung, Motorola, ZTE comenzaron a comunicar a sus usuarios que bloquearían los celulares adquiridos en el mercado gris, entendiéndose esto como en canales de distribución no controlados por las marcas. Si bien es algo que ya han intentado otras empresas, sobre todo de electrónicos, parece ir en perjuicio de sus usuarios. Sólo podemos suponer que lo han intentado como una forma de llegar a metas de venta en determinadas regiones o países, ya que no tiene ningún sentido que, si no compras un equipo en su tienda, no puedas utilizarlo porque el equipo sea bloqueado.

El problema es que dicha medida atenta contra el libre derecho por lo menos en México a las telecomunicaciones, ya la Profeco y el IFT se pronunciaron al respecto y han solicitado a las marcas que detengan el procedimiento, así es que se han echado para atrás. Hay marcas como Apple que sin importar donde compres uno de sus equipos, mientras estén en garantía, ofrecen (además es por Ley de cada país) garantía sobre el equipo. Por supuesto que debe haber una factura de por medio o ticket de compra, pero no se detiene ahí el problema con los equipos, pasa que, si compras un teléfono usado, digamos en un mercado o en línea, no necesariamente cuentas con un recibo de compra, y si falla, debería tener soporte sin importar el lugar.

Así, las marcas tratan de proteger sus canales de distribución, es entendible que se nieguen a dar soporte, lo que es un sinsentido y abuso, es que intenten bloquear los equipos de forma remota, como era la idea con estos comunicados y que llevarían a cabo. Este tipo de medidas, parecen ser malas decisiones, afectando la marca y a quien se lo pueda permitir y decida ejercer su derecho, buscar otras alternativas que, aunque nunca se llegue a usar un soporte técnico, exista. Además, en el caso de Samsung, es la marca dominante en el mercado mexicano, con más del 30 por ciento de ventas (en el mercado global es un 22%).

Con la intervención de las autoridades es como no continuará por lo pronto el bloqueo, sin embargo, varias marcas continúan en reuniones de trabajo para definir el problema que, de acuerdo a ellos, supone que existan equipos celulares adquiridos así. No debemos normalizar el que empresas privadas tomen decisiones que afecten a los usuarios, sobre todo pasando por la reglamentación vigente, que además del bloqueo para usarse como celular, bloquearía todo el contenido que estuviese en los dispositivos.

Aunque las compañías telefónicas ofrecen ciertos descuentos por permanencia, para muchos es conveniente comprar un teléfono libre de bloqueo del operador, por la necesidad o bien de cambiar de empresa o por necesidad de viajar y que se pueda utilizar un sim de diferente operador, algo que hubiese quedado fuera de continuar con la decisión de los fabricantes de teléfonos.

SUSCRIPCIONES A X

Twitter continúa con sus planes de crear suscripciones. A forma de prueba en Filipinas y Nueva Zelanda, han lanzado una suscripción de 1 dólar al año para "garantizar" que quien la adquiera no es un bot (mensajes automatizados para crear spam, tendencias y distribución de noticias falsas). Aparentemente en sus planes, las nuevas cuentas serán de sólo lectura, algo que mucha gente habitualmente utiliza de forma natural, es decir, lo usa para informarse, pero no para escribir. Tiene algo de sentido, pero en realidad no garantiza que grandes empresas que se dedican a inflar algún tema, político o interés particular por medio de bots, dejen de existir. Las suscripciones han llegado para quedarse.

