Mensaje de Paul McCartney abre posibilidad de su regreso a México

Han pasado casi seis años desde la última vez que Paul McCartney pisó México para ofrecer un concierto en el Estadio Azteca, que quedó en la memoria de todos sus asistentes, desde entonces los fans del exBeatle han estado pidiendo su regreso, algo que podría estar muy cerca de convertirse en una realidad.

Este martes y a través de las redes sociales, el cantante compartió un misterioso mensaje con el que adelantaría una nueva visita a tierras aztecas, algo que ha desatado la euforia entre sus seguidores. Se trata de un video de escasos segundos en el que anuncia que extenderá su gira "Got Back" (Volví, en español) por diversas ciudades, además de un link para registrarte y recibir información al respecto antes que nadie.

Anteriormente, McCartney ya había confirmado su visita a Australia y Brasil, sin embargo, los usuarios ya han empezado a especular sobre los nuevos destinos, incluido nuestro país, ya que de fondo puede oírse la canción "The backseat of my car", en cuya letra se hace referencia a la capital mexicana: "Las luces láser son bonitas, podemos terminar en la Ciudad de México", dice.

Este simple, pero revelador detalle ha causado la emoción de los seguidores de Sir Paul, quienes ya han dado por hecho que México será parte de este recorrido mundial: "Tour por México muy pronto", "Viene a México", "Más claro ni el agua… Mexico City. Got Back", "No puedo esperar para verlo", "¡Oh, sí", va a venir a México!", "Ya ven a México, Paul", "Hola chilangos", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Lo que ha alimentado la esperanza es que dicho mensaje también fue compartido en las cuentas oficiales de Ocesa, lo que pondría a México como una parada casi oficial.

Las fechas, lugares y venta de boletos aún no se han dado a conocer, pero el público mexicano ya se siente listo para recibir al músico; además, vale la pena resaltar que a lo largo de su carrera, Paul siempre ha hablado con mucho cariño de México, incluso ha llegado a considerar al país como pieza clave en su carrera.