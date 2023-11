Mensaje de Luis Miguel dedicado a México desata la locura en redes sociales

Luis Miguel ya ofreció sus primeros conciertos en México, uno de los países que más lo aman, el cantante de 50 años comenzó su carrera en este país que está más que listo para recibirlo después de una larga ausencia; su gira 2023, que inició en Argentina, ya llegó a Monterrey, donde los fans se han expresado complacidos por lo que vieron en el escenario.

Algunos han expresado en redes sociales que sin duda Luis Miguel "se guardó" para México, pues en varios conciertos pasados coincidieron en que "cuidó su voz" porque aún le faltaban varios shows por cumplir, y algunos coinciden que en sus primeros pasos por México en este tour, "El sol" se está luciendo.

Después de su paso por Monterrey, el hijo del español Luisito Rey llegará a la Ciudad de México, donde dará siete shows; sus dos citas musicales que tenía contempladas en Acapulco fueron pospuestas para el 2024 tras la destrucción que dejó en el puerto el huracán "Otis".

Luis Miguel enloquece a fans en las redes y en las calles

Luis Miguel agradeció a sus fans estadounidenses tras sus exitosos conciertos, y dio un mensaje para México sobre su próxima visita, en específico a la Ciudad de México, pues ilustró sus palabras con fotos del Zócalo de la CDMX y la Torre Latinoamericana: "See you México" (nos vemos México"), se lee.

La publicación en sus redes enloqueció a sus fanáticos mexicanos y extranjeros, quienes aprovecharon para escribirle mensajes amorosos:

"¡Bienvenido a casa señor!". "Un gran concierto el de anoche en Monterrey, grande el sol". "Gracias por tanto Micky. Te amamos por siempre. The Best!". "Leyenda Viviente, único e inigualable". "Eres el mejor cariño, éxito arrasador, te me cuidas corazón, te esperamos pronto en Perú junto a tu club @amigosdeluismiguelperu , cariño te mando besos enormes, besos de miel". "Es hermoso ver que esa luz que tienes desde niño nunca se apaga y que por más que pasen los años tus incondicionales te seguimos eligiendo y más hermoso es ver las nuevas generaciones apreciando tu música y tu voz. Eres todo para muchas personas. Siempre a tu lado nuestro amado Luis Miguel. Esperamos que algún día vuelvas a nuestra provincia Mendoza. Saludos desde Mendoza, Argentina", se lee.

En TikTok se ha vuelto viral un video en el que fans que no pudieron conseguir boletos para su concierto en Monterrey arman su propia fiesta en la calle, donde cantan los temas musicales de Luismi a todo pulmón.