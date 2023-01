Mejía Berdeja le mordió la mano al presidente de la República: Mario Delgado

Ricardo Mejía Berdeja, precandidato del PT a la gubernatura de Coahuila, le "mordió la mano al presidente de la República", al no respetar el resultado de la encuesta, acusó el dirigente de Morena, Mario Delgado.

En conferencia de prensa, aseguró que la candidatura de Mejía Berdeja no afecta a Morena en la elección. "Me enseñaron desde niño que no puedes morder la mano que te da de comer. Y qué podemos decir de alguien que le mordió la mano al presidente de la República", señaló.

"El que muerde la mano que le da de comer, acostumbra lamer la bota de quien lo patea. Ese es el papel que va a cumplir Mejía en su supuesta campaña a gobernador", añadió.

Afirmó que Ricardo Mejía firmó una carta, en la que se comprometió a aceptar los resultados de la encuesta de Morena para elegir al candidato.

Respecto a la decisión del Partido del Trabajo de apoyar la candidatura de Ricardo Mejía, los invitó a reflexionar esta postura.

"Siempre se había cumplido el tema de las encuestas y el PT rompe la colación por esta situación", apuntó.