Meghan Trainor y Daryl Sabara reciben a su segundo bebé y presumen en redes las fotos

La cantante estadounidense, Meghan Trainor, y el actor Daryl Sabara, conocido por su trabajo en Spy Kids, dieron la bienvenida a su segundo bebé, Barry Bruce Trainor.

Fue la propia Trainor quien anunció su embarazo en una entrevista en el programa matutino, Today Show, en el pasado mes de enero.

Trainor se tomó una pausa de su carrera con la que estaba logrando gran éxito gracias al tema Made You Look. No sin antes lanzar el video de Mother junto a Kris Jenner, para celebrar la edición deluxe de su álbum Takin' It Back.

Sin embargo, a través de redes sociales, Meghan se mantuvo muy activa compartiendo momentos que vivió en su embarazo.

Ahora, celebra el nacimiento de su bebé con una nueva publicación:

"El 1 de julio (nuestro 7º aniversario de nuestra primera cita) le dimos la bienvenida al mundo a Barry Bruce Trainor."

"Era un niño grande, con 8 libras y 7 onzas... y de lado (transversal), pero tuvimos una cesárea increíble y exitosa, ¡y finalmente logré mi piel con piel! Gracias a todos los increíbles médicos y enfermeras que nos cuidaron tan bien".