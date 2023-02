¿Megan Fox y Machine Gun Kelly terminaron? Esto es lo que se sabe

Fue hace un par de meses cuando Megan Fox y Machine Gun Kelly se consagraron como una de las parejas favoritas de Hollywood, siendo fotografiados juntos en distintos eventos y comprometiéndose en enero de 2022 muy a su estilo.

Sin embargo, a pocos días de que se celebre el 14 de febrero, se ha comenzado a esparcir el rumor que apunta que la parejita habría terminado, en medio de “extrañas” actitudes en redes sociales por parte de la actriz.

De acuerdo con varios medios, las sospechas habrían comenzado cuando Megan borró todas las fotografías que tenía con el cantante en su cuenta de Instagram, posteriormente, a los pocos días, publicó una serie de imágenes en donde aparecía solamente ella, luciendo un increíble vestido en color negro y un pronunciado escote.

Al final de la publicación, Fox posteó un video en donde se ve un fuego ardiendo, mientras que unas aparentes cartas se quemaban con las llamas.

Lo sorpresivo vendría con el pie de foto, el cual levantaría un sin fin de sospechas entre sus seguidores, y es que la guapa actriz escribió: "Yu can taste the dishonesty / it's all over you breath", letra de la canción que Beyoncé escribió en 2016, cuando descubrió la infidelidad de su marido Jay Z.

Eso sin contar de que Megan habría comenzado a seguir en redes sociales a Eminem, quien tienen graves problemas con Gun Kelly.

Es importante mencionar que el viernes por la noche fueron captados saliendo de la mano de la fiesta de Drake, en dichas imágenes luce el mismo vestido que publicó en sus redes sociales, las cuales, dicho sea de paso, fueron desactivadas esta mañana.