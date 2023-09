Medvedev bromea con Djokovic tras derrota en Final del US Open

El ruso Daniil Medvedev, que este domingo cayó en la final del Abierto de Estados Unidos contra Novak Djokovic, tiró de ironía para elogiar al serbio, que con 36 años consiguió su 'grand slam' número 24 e igualó el récord de Margaret Court.

"Lo primero, quiero preguntarle a Novak: ¿Que éstas haciendo todavía aquí? Vamos...", bromeó sobre la pista nada más terminar la final.

"No sé cuando planeas frenar un poco... Pero enhorabuena a ti y a tu equipo. 24 'grand slam'... Yo siento que no tengo una mala carrera y tengo 20 títulos, pero tú tienes 24 'grand slam'. Guau", añadió mientras 'Nole', a su lado, no dejaba de reír.

Medvedev, que había derrotado a Djokovic en la final del US Open de 2021, no pudo repetir en esta ocasión.

"Me parece increíble que derrotara a Novak en una final de 'grand slam'. Probablemente, en este momento esa es la cima de mi carrera", aseguró.

"Al mismo tiempo, si él y Rafa (Nadal) no existieran... He jugado cinco finales contra ellos y solo he ganado una (...). Pero Djokovic me empuja a ser mejor", dijo.

Siguiendo con los chistes, el ruso comentó que hace dos años, cuando se coronó en el Abierto de EE.UU., ese título fue el regalo ideal para su aniversario de bodas, que es por estas fechas.

Por eso, lamentó este domingo, refiriéndose a su esposa -presente en la grada-, que no pudiera repetir ese regalo.

Poco después, Djokovic tomó el relevo con el humor en la pista.

"Por favor, no te tomes esto a las malas... Feliz aniversario a tu mujer. Lo siento, lo siento... Lo digo de buenas, honestamente. Si hubiera sabido que su aniversario era hoy quizá, ya sabes, el resultado...", ironizó.

Ya en la rueda de prensa, Medvedev reflexionó sobre ese segundo set que estuvo a punto de ganar y que podría haber cambiado la final.

"El segundo set fue el que mejor jugué y no lo gané. Esa es la razón por la que, diría, es normal que el partido fuera para él, porque en el primero y el tercero él fue mejor sin mucho que decir. Si hubiera ganado el segundo quizá habría sido un partido diferente", apuntó.

"Cuando juguemos de nuevo, será una historia diferente. No estoy seguro de que haya mucho para analizar (del partido de hoy). Pero sí, así es la vida y el tenis. Intentaré ser mejor la próxima vez", agregó.