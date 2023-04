Medio millar de obreros de AHMSA protestan

Alrededor de medio millar de obreros de la Planta Uno de Altos Hornos de México realizaron otra protesta, ahora dentro de la siderúrgica.

Exigen el pago de su sueldo, que tiene ya un retraso de casi una semana, su ahorro y prestaciones.

De manera paralela, Altos Hornos de México suspendió a todos los trabajadores de la siderúrgica al no existir condiciones de higiene en la planta.

Obreros agremiados a la sección 147 indicaron que los trabajadores de tercera desde la semana pasada no acuden a trabajar por el riesgo que representan las naves industriales en oscuridad total.

En la protesta realizada dentro de AHMSA, los trabajadores demandaron que se les paguen sus salarios y ahorros.

Servando Treviño, obrero del departamento de laminadora en frío de la Planta 1 dijo que los trabajadores están en desacuerdo con la situación que vive la empresa y que arrastra a la base trabajadora.

Señaló que no tienen recursos para acudir a la siderúrgica, y dijo que muchos trabajadores vienen de municipios cercanos a Monclova, lo que les representa un mayor gasto para el traslado. Indicó que la empresa suspendió las actividades laborales porque no hay condiciones de higiene y de seguridad para el personal.

Afirmó que de todos modos los obreros continuarán asistiendo a la empresa, en demanda del pago de sus derechos contractuales. En la metalúrgica no hay agua ni para el aseo de los sanitarios, no hay luz, y desde hace más de una semana los trabajadores que laboran en el turno de tercera no acuden a la siderúrgica, porque es imposible desplazarse en la noche en la empresa. Hace semanas Altos Hornos de México no tiene producción, y el personal sindicalizado se presenta aunque no haya trabajo, dijo.