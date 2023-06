'Me vuelven a tomar una carretera, sea estatal, federal o municipal, y los voy a detener', advierte alcaldesa de Gómez Palacio

La alcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera Ale, pidió a los integrantes del Cabildo su apoyo en las comunidades rurales para hacer de su conocimiento la forma en que su gobierno atenderá sus inquietudes o inconformidades. Lo anterior en el contexto de un intento de bloqueo de la carretera de Gregorio García a Tlahualilo que se suscitó el pasado martes porque se cayeron unos postes de luz que dependen de la Comisión Federal de Electricidad. Ese día, la alcaldesa se encontraba en Durango capital.

“Pedirles que nos ayuden con la gente en el campo…Señores regidores, no es la manera correcta de solicitar”, dijo la alcaldesa, Leticia Herrera, quien aseguró que de insistir en la zona rural con manifestaciones que implican el bloqueo de vías de comunicación habrá consecuencias por parte de su gobierno.

“Y yo ya se los advertí: me vuelven a tomar una carretera sea estatal, federal o municipal y los voy a detener. Me los voy a llevar. Yo no tengo tregua con eso. La gente está acostumbrada a tomar las calles y nos quieren tener como rehenes para solucionarles su problema cuando ese problema no es nuestro, ni es del gobierno del Estado, es de la Comisión Federal de Electricidad y yo no voy a permitir que aquí en Gómez Palacio seamos rehenes de ninguna manera porque la gente que transita por esos lugares no tenemos la culpa de que se les hayan caído esos postes de luz”, aseguró Herrera Ale.

La presidenta municipal dijo que los bloqueos carreteros no son la manera en que los ciudadanos puedan solicitar algo en su administración y que por el contrario será siempre por la vía del diálogo y no mediante bloqueos de carreteras.

“Eso a mí me enerva. Porque la demás gente no tiene la culpa y están advertidos: me vuelven a tomar una carretera y ahí no hay tregua, ni plática, ni diálogo. Van para arriba y me los llevo porque solamente así. Ya que es una manera de la gente de presionar. Nosotros vamos y los atendemos, pero esa no es la manera correcta, nosotros con mucho gusto los orientamos o les explicamos”, advirtió la presidenta.

El secretario del Ayuntamiento, Vicente Reyes, dijo que la alcaldesa ha pedido a todos los directores municipales atender a la población pero privilegiando el estado de derecho de todas las personas: “Y eso de tomar carreteras o edificios públicos no lo es porque se afecta a la población civil y productiva que no tiene responsabilidad con lo que haya pasado y que compete a una dependencia federal nosotros estamos prontos a escucharlos y ayudarlos en lo que podemos sin tomar las carreteras”, aseguró.