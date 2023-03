'Me voy para crecer, no crean otra cosa'; Horacio Villalobos se despide de Venga la Alegría

Horacio Villalobos anuncia que se despide de Venga la Alegría, debido a que tiene nuevos proyectos profesionales.

Durante la transmisión de este viernes 31 de marzo del matutino, el conductor agradeció por la oportunidad de haber formado parte del programa de TV Azteca.

"Me voy para crecer, no crean otra cosa. No vayan a inventar que Laura G me corrió, lo cual no es cierto", dijo. "Casualmente, tengo ahí a dos mujeres con las cual no tenía amistad, y que ahora mi vida sería impensable sin Flor Rubio y Laura G", agregó.

"No quiero dejar de nombrar a nadie", resaltó tras despedirse de sus compañeros.

"Ha sido una aventura preciosa, gracias por estos tres años. Me salvaron mi salud mental, yo creo que hubiera enloquecido en la pandemia estando encerrado, tuve un motivo para salir", concluyó.

Cabe destacar que Horacio no mencionó que será lo siguiente en su carrera.

Aparte de hablar en el programa, más tarde salió a pronunciarse en redes sociales, en donde lanzó un mensaje. "G R A C i A S @VengaLaAlegria 3 años MARAVILLOSOS"

Por último, Horacio se integró al programa en mayo del 2020, en ese momento fue recibido por Roger González, Anette Cuburu, Sergio Sepúlveda, Laura G y Flor Rubio.